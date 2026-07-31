La Administración de Control de Drogas (DEA), extendió una felicitación al gobierno de México por la captura del “R1”, líder criminal acusado por ser el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

“Felicitaciones por la exitosa operación y arresto de R1 por parte de @SSPCMexico y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano @Defensamx1″ DEA

Fue por medio de un mensaje que compartió en redes sociales, que el organismo de Estados Unidos reconoció el trabajo realizado por las autoridades mexicanas que derivó en la detención.

Cabe destacar que el “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, fue detenido luego de un operativo que se desplegó el jueves 30 de julio en Atotonilco El Alto, Jalisco.

DEA felicita a autoridades de México por captura del “R1”

En seguimiento a las investigaciones que se realizan en torno al asesinato de Carlos Manzo, autoridades lograron detener a Ramón Álvarez Ayala, alias “el R1”, presunto autor intelectual del crimen.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el sujeto era líder de la célula criminal de “Los Rs”, grupo vinculado al CJNG.

La captura del sujeto ha desatado una oleada de reacciones y comentarios, entre las que destaca la de la DEA, organismo que publicó un mensaje para felicitar a México por la detención.

DEA felicita a México por la captura "R1" (@DEAHQ/X)

En su publicación, la DEA resaltó una declaración hecha por Terrance C. Cole, actual administrador del organismo, quien reconoció el trabajo que permitió el aseguramiento del “R1”.

Sobre lo ocurrido, el funcionario resaltó que el despliegue se trató de una “exitosa operación y arresto” en el que participó personal de la SSPC, las Fuerzas Especiales del Ejército y la Sedena.

El “R1″ fue capturado en Jalisco tras un enfrentamiento

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, líder de “Los Rs”, fue detenido el 30 de julio en Atotonilco El Alto, Jalisco, tras un operativo de la SSPC y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

Durante el despliegue se desató un enfrentamiento en el que un escolta del objetivo murió, aunque se concretó la captura del presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Captura de “R1” por el caso Carlos Manzo ocurrió durante un enfrentamiento armado (Michelle rojas)

Las investigaciones señalan que “El R1” ordenó el ataque contra Carlos Manzo porque dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación consideraban que sus posturas públicas eran una provocación.

Con esta captura, suman 31 personas detenidas por su participación en el asesinato ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en Uruapan.