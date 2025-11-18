Ramsés Adalid Vega Sayabedra ha sido nombrado como subdirector de Operación Policial en Michoacán, como parte del plan de seguridad del estado; te decimos quién es él.

De acuerdo con la información, Ramsés Adalid Vega Sayabedra habría sido detenido en 2017 por el delito de falsificación de documentos oficiales como placas y licencias.

¿Quién es Ramsés Adalid Vega Sayabedra?

El pasado 16 de noviembre, Ramsés Adalid Vega Sayabedra fue designado como el nuevo subdirector de Operación Policial en Michoacán como parte del plan de seguridad en el estado.

¿Quién es Ramsés Adalid Vega Sayabedra? (Redes sociales)

¿Qué edad tiene Ramsés Adalid Vega Sayabedra?

La edad de Ramsés Adalid Vega Sayabedraz es desconocida.

¿Ramsés Adalid Vega Sayabedra está casado?

No hay información pública que compruebe que Ramsés Adalid Vega Sayabedra está casado.

¿Quién es Ramsés Adalid Vega Sayabedra? (Redes sociales)

¿Ramsés Adalid Vega Sayabedra tiene hijos?

Se desconoce si Ramsés Adalid Vega Sayabedra tiene hijos.

¿Qué estudió Ramsés Adalid Vega Sayabedra?

De acuerdo con la información, Ramsés Adalid Vega Sayabedra estudió la licenciatura en Derecho y se encuentra cursando una segunda carrera, esta sería en Seguridad Pública.

¿Cuál es la trayectoria de Ramsés Adalid Vega Sayabedra?

Antes de ser nombrado como subdirector de Operación Policial en Michoacán, Ramsés Adalid Vega Sayabedra fungía como director general de la Policía Auxiliar, además de:

Realizar labores de coordinación de seguridad en la Academia Regional de Seguridad Pública del Occidente

Activo siete años en el Ejército Mexicano

Escolta personal de comandantes del Ejército

¿Quién es Ramsés Adalid Vega Sayabedra? (Redes sociales)

Ramsés Adalid Vega Sayabedra, subdirector de Operación Policial en Michoacán, había sido detenido por falsificación de documentos

Recientemente se dio a conocer que Ramsés Adalid Vega Sayabedra, nombrado como subdirector de Operación Policial en Michoacán, fue detenido en 2017 por falsificar documentos oficiales.

En esa ocasión se le aseguraron cientos de credenciales, licencias de conducir, tarjetas de circulación, placas vehiculares y otros insumos para la falsificación, además de presunta marihuana.

Esta información ha generado cuestionamientos sobre su nombramiento en cargos de alto mando dentro de la policía, pues señalan que podrían darse irregularidades durante su gestión.