Ricardo Salinas Pliego sorprendió al ofrecer públicamente un puesto en TV Azteca al periodista Luis Cárdenas, luego de que este anunciara su salida de MVS Noticias.

”Mi estimado Luis Cárdenas, te invito a trabajar a TV Azteca. ¿Le entras?” Ricardo Salinas Pliego

A través de un mensaje en X, el empresario invitó al comunicador a integrarse a TV Azteca, parte de Grupo Salinas.

El ofrecimiento laboral se dio horas después de que Luis Cárdenas agradeciera a su audiencia y equipo por más de una década en MVS, aclarando que su decisión no responde a censura ni amenazas.

Ricardo Salinas Pliego invita a trabajar a Luis Cárdenas a TV Azteca (@RicardoBSalinas / X)

Luis Cárdenas se despide de MVS Noticias

Durante los primeros minutos de MVS Noticias Primera Emisión, Luis Cárdenas informó a la audiencia de su salida de MVS Radio.

Tras confirmar su cierre de ciclo en Grupo MVS, donde ingresó en 2010/2011, Luis Cárdenas agradeció a su equipo de trabajo, directivos y radioescuchas. Así como aprovechó para reconocer los años que formaron parte de su carrera profesional.

¡Gracias por regalarme tu tiempo, tu atención y tu confianza!



Hoy mi ciclo en MVS Noticias ha terminado, y lo digo con el corazón en la mano, sin rencor, sin victimización y con mucho amor.



Han sido 16 años de acompañarnos y de compartir tantas cosas juntos: elecciones,… pic.twitter.com/ZCYh9aLykm — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) August 7, 2026

El conductor de radio y televisión indicó que su salida se debe a que su camino ya no coincide con el que está tomando la empresa.

“Las empresas tienen derecho a elegir su camino y los periodistas tenemos derecho a elegir el nuestro; defiendo a capa y espada la libertad de expresión, pero también defiendo a capa y espada la libertad de empresa. Libertad de expresión y libertad de empresa; ambos necesitamos democracia. Cuando ambos caminos dejan de coincidir, no necesariamente tiene que haber un malo de la película, simplemente tomamos caminos separados. Mi ciclo en MVS ha terminado.” Luis Cárdenas

Asimismo, negó que su decisión derive de amenazas o actos de censura.

“Yo me voy de MVS Noticias, no por una amenaza. Nadie pidió mi cabeza, nadie ofreció mi cabeza en bandeja de plata” Luis Cárdenas

Se espera que en las próximas horas, MVS Radio revele la identidad del comunicador o comunicadora que ocupará el espacio que deja Luis Cárdenas. En redes sociales suena con fuerza el nombre de Ana Francisca Vega; sin embargo, no se ha confirmado.