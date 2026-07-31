Ramón Ángel Álvarez Ayala, líder de los Rs, fue detenido el 30 de julio de 2026 a las 13:00 horas y de acuerdo con el Gabinete de Seguridad iba vestido con playera, pantalón y botas, todo de color negro.

En el Registro Nacional de Detenciones no se da más información física, personal, ni de sus señalamientos de alias el R1, pero es el considerado autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, entonces alcalde de Uruapan, Michoacán.

Te contamos lo que sabemos hasta ahora sobre quién es Ramón Ángel Álvarez Ayala, líder de la célula de los Rs:

¿Quién es Ramón Ángel Álvarez Ayala?

¿Qué edad tiene Ramón Ángel Álvarez Ayala?

¿Quién es la esposa de Ramón Ángel Álvarez Ayala?

¿Qué signo zodiacal es Ramón Ángel Álvarez Ayala?

¿Cuántos hijos tiene Ramón Ángel Álvarez Ayala?

¿Qué estudió Ramón Ángel Álvarez Ayala?

¿En qué ha trabajado Ramón Ángel Álvarez Ayala?

¿Quién es Ramón Ángel Álvarez Ayala?

Ramón Ángel Álvarez Ayala es líder de los Rs, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) señalado de ser el organizador del asesinato de Carlos Manzo, en Uruapan, Michoacán, detenido el 30 de julio de 2026.

¿Qué edad tiene Ramón Ángel Álvarez Ayala?

Se desconoce la edad de Ramón Ángel Álvarez Ayala. El dato fue omitido en el Registro Nacional de Detenciones.

¿Quién es la esposa de Ramón Ángel Álvarez Ayala?

Se desconoce quién es la esposa o pareja sentimental de Ramón Ángel Álvarez Ayala, el R1.

El lazo familiar más importante que se le conoce es el de su hermano Roldán Álvarez Ayala, quien ha sido un político local presidente municipal de Apatzingán, Michoacán.

¿Qué signo zodiacal es Ramón Ángel Álvarez Ayala?

El dato es desconocido.

¿Cuántos hijos tiene Ramón Ángel Álvarez Ayala?

Se conoce de Francisco, un hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, el R1, por ser quien le pidió que ejecutara el feminicidio de Valeria Márquez, en Zapopan, Jalisco.

¿Qué estudió Ramón Ángel Álvarez Ayala?

Se desconocen los estudios formales de Ramón Ángel Álvarez Ayala.

¿En qué ha trabajado Ramón Ángel Álvarez Ayala?

Ramón Ángel Álvarez Ayala era líder de los Rs, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se le consideraba uno de los liderazgos más importantes después del abatido Nemesio Oseguera Cervantes.