La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz dijo que el asesinato de Carlos Manzo ocurrido el 1 de noviembre de 2025, estaría vinculado con la alta posibilidad a ser gobernador del estado.

Sumado a ello, Grecia Quiroz dijo que detrás del asesinato de Carlos Manzo estaría el lazo que liga a Ramón Ángel Álvarez alias “R1” y Roldán Álvarez Ayala, exmilitante de Morena.

Grecia Quiroz acusa que asesinato de Carlos Manzo fue por la gubernatura de Michoacán

La detención del “R1” el 30 de julio de 2026 en un operativo en Atotonilco el Alto, Jalisco, acusado de ser autor intelectual de Carlos Manzo, llevó a la viuda del entonces alcalde de Uruapan a sostener que hay vínculos políticos en el asesinato.

En un acto público de Grecia Quiroz con el Movimiento del Sombrero, la alcaldesa se pronunció sobre la detención del “R1”, acusando que Roldán Álvarez Ayala es hermano del líder de la célula criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Y es que dentro de los argumentos que dio Quiroz, fue que Carlos Manzo tenía mucha probabilidad de convertirse en gobernador de Michoacán y por eso decidieron asesinarlo.

“Carlos [Manzo] era un hombre que le incomodaba al sistema ¿por qué? ellos sabían que Carlos iba a ser el próximo gobernador de Michoacán y eran los únicos a los que él le estorbaba”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan.

Por ello, argumentó que no solo se trató de un tema de delincuencia organizada, sino que detrás habría vínculos políticos por los hermanos Álvarez Ayala.

Pese a las acusaciones, no existe evidencia de que los hermanos Álvarez Ayala tengan una relación estrecha, salvo su apellido por lo que no se ha determinado acción penal contra el exmilitante de Morena.