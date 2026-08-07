La Embajada de Estados Unidos desmintió la versión de Simón Levy que difundió sobre el senador de Morena, Adán Augusto López.

Según indicó Simón Levy a través de sus redes sociales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos habría emitido una supuesta orden de aprehensión en contra de Adán Augusto López.

Embajada de Estados Unidos rechaza versión de Simón Levy; es falsa supuesta orden de captura de Adán Augusto López

La Embajada de Estados Unidos calificó, mediante un posicionamiento oficial, que la información difundida por Simón Levy sobre Adán Augusto López es falsa.

El señalado habría incluso adjuntado la imagen de una presunta orden judicial internacional, la cual afirmaba estar avalada por una Corte Federal de Estados Unidos.

Sin embargo, la sede diplomática indicó de manera contundente que dicha imagen carece de todo fundamento jurídico, pues simplemente se trata de un documento apócrifo.

Embajada de Estados Unidos desmiente versión de Simón Levy sobre Adán Augusto López (Captura)

Por ello, lanzó una observación para evitar la difusión de información falsa de Adán Augusto López, a quien se le acusa de haber perdido su visa ante el gobierno de Estados Unidos .

Con la respuesta, de momento, Estados Unidos deja sin sustento los señalamientos en contra del legislador morenista por autoridades de dicho país, por supuestos nexos con grupos del crimen organizado.

El propio Adán Augusto López no emitió un posicionamiento al respecto, toda vez que evitó hablar del tema luego de que acudiera al Senado como parte de su agenda de trabajo legislativa.