Aún se debate el futuro político de Marcelo Ebrard y por esto han surgido rumores que apuntan que el ex aspirante a la presidencia, podría acompañar a la precandidata Claudia Sheinbaum o buscar un escaño en la Cámara de Senadores.

Mediante una entrevista con la periodista Azucena Uresti en su noticiario de Radio Fórmula, Marcelo Ebrard indicó cuál será el siguiente paso que tomará en su trayectoria profesional.

Luego de que el ex canciller quedara fuera de la contienda interna de Morena para elegir a su abanderado en las elecciones 2024, su futuro ha sido incierto.

Y es que incluso se consideró la posibilidad de que Marcelo Ebrard renunciara al partido guinda y saltara a Movimiento Ciudadano.

Entonces, ¿hacia donde caminará Marcelo Ebrard en medio del ambiente electoral que se vive en México? Te explicamos.

Por su parte, Marcelo Ebrard señaló durante la conversación con Azucena Uresti, que continuará cerca del proyecto de Claudia Sheinbaum, pese a que no lo incluyó en su equipo de precampaña de cara a las elecciones 2024.

Marcelo Ebrard indicó que su aliado Jesús Valdés Peña, lo representó en el nuevo equipo de campaña de la precandidata y aseguró que acompañará a Claudia Sheinbaum en sus próximos eventos proselitistas.

Marcelo Ebrard, ex aspirante presidencial

Y es que el lunes 27 de noviembre, la representante del partido oficialista, dio a conocer a los personajes políticos que la arroparán de cara a las elecciones 2024.

Estas son las funciones del nuevo equipo de Claudia Sheinbaum:

Por otra parte, Marcelo Ebrard dio a conocer que aún no está en sus planes alcanzar un lugar en la Cámara de Senadores como se ha rumorado.

Sin embargo, el ex canciller no negó que pueda formalizar su registro como candidato a tener un escaño en el Senado de la República en el futuro.

“Vamos a ver, todavía es algo que tengo que ver”, fue la respuesta de Marcelo Ebrard al ser cuestionado sobre sus aspiraciones legislativas.

Respecto a su papel al interior de Morena, Marcelo Ebrard aseguró que tiene el compromiso de trabajar con la Cuarta Transformación en beneficio de la gente que lo apoyó.

“Hay cosas que tenemos que preparar, no solo es mi aspiración personal. Si no hubiera una posibilidad de discernir no estaríamos aquí”

Marcelo Ebrard, ex aspirante presidencial