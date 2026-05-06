Ante la opción que abrió la Selección Mexicana para que el Toluca pudiera tener a sus jugadores seleccionados en el partido de la Concachampions, Pumas y Cruz Azul buscarían aprovechar la opción para recuperar a Memote Martínez y Erik Lira, respectivamente.

Más allá de que el tema parece aclarado, y que los jugadores de Toluca no jugarán el partido de la Concachampions, versiones periodísticas señalaron la posibilidad de que Memote Martínez jugara con Pumas y Erik Lira con Cruz Azul.

Pumas no ve nada mal el regreso de Memote Martínez ante el América

El periodista José Ramón Fernández fue quien señaló que Pumas analizaría la posibilidad de contar con Memote Martínez en el partido de vuelta ante el América.

Pumas y América empataron 3-3 en el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla, y este domingo 10 de mayo definirán a uno de los semifinalistas del torneo.

“Al parecer Pumas no se va a quedar atrás y buscará la reincorporación de Memote para fortalecer al equipo en el partido de vuelta frente al América” José Ramón Fernández, periodista

Publicación José Ramón Fernández en "X" (captura de pantalla)

Erik Lira y el deseo de Cruz Azul de tenerlo ante el Atlas.

Cruz Azul ganó 3-2 la ida de cuartos de final ante Atlas, pero sumar a Erik Lira para el duelo de vuelta es un deseo que no quieren ocultar.

De acuerdo al reportero Adrián Esparza Oteo, quien cubre al Cruz Azul para la cadena TUDN, la directiva de La Máquina no descarta al llamado “pitbull” para el juego de vuelta de la Liguilla.

Publicación Adrián Esparza Oteo (captura)

Esparza Oteo publicó el siguiente mensaje en su cuenta de “X”:

“Se está analizando en estos momentos solicitar la reincorporación de Erik Lira al equipo” Adrián Esparza Oteo, reportero

Javier Aguirre tendrá que aclarar situación de seleccionados

Este miércoles a las 12 horas, y después de todos los rumores que se han dado en relación a la concentración de la Selección Mexicana, el entrenador Javier Aguirre dará una conferencia de prensa para aclarar el tema.

De antemano, se sabe que Toluca ya descartó a Alexis Vega y Jesús Gallardo para jugar la Concachampions; mientras que Chivas de Amaury Vergara, también se comprometió a mandar a sus 5 seleccionados al CAR.