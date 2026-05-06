Enrique Inzunza Cázarez, el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no ha pedido licencia a sus funciones por lo que Claudia Sheinbaum ya se expresó al respecto.

Tras haber sido mencionado por Estados Unidos por estar ligado con el Cártel de Sinaloa, Inzunza decidió no pedir licencia y tampoco acudir a Comisión Permanente, para evitar que la sesión sea “un espectáculo indigno”.

Claudia Sheinbaum no le pedirá a Enrique Inzunza su licencia en el Senado

Pese a que Enrique Inzunza es el único funcionario público de Sinaloa que no ha renunciado ni pedido licencia a sus funciones como Senador pese a señalamientos que lo ligan con el narcotráfico, Sheinbaum dejó claro que ella no le pedirá la esperada acción.

En la conferencia del pueblo del 6 de mayo de 2026, Claudia Sheinbaum externó que no es su deber como presidenta de México el pedir a Inzunza la licencia como senador.

Asimismo, recordó que los demás involucrados en señalamientos de Estados Unidos, lo han hecho por cuenta propia, de modo que es decisión individual hacerlo o no.

“Depende de él. Imagínense que yo ande decidiendo si él pide licencia o no (...) es un asunto de ellos, no es un asunto de la presidenta”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron momentos antes de que Enrique Inzunza hiciera público que no iría a la sesión de hoy en la Comisión Permanente del Senado, argumentando que se haría de la sesión “un espectáculo indigno”.