Los resultados que arroja la presente encuesta de MetricsMx muestran a Claudia Sheinbaum con amplia ventaja sobre Xóchitl Gálvez, quien aparece en segunda posición en la contienda. Se trata de la tercera medición que SDPnoticias publica en su tipo.

A diferencia de las mediciones anteriores, este levantamiento maneja solo un escenario o careo en razón de que las distintas fuerzas políticas o coaliciones han determinado ya sus únicos precandidatos.

Independientemente de lo anterior, es menester señalar que faltan seis meses para los comicios presidenciales, por lo que estas mediciones son preliminares y no tienen por objeto anticipar ni pronosticar resultados.

La ventaja de Claudia Sheinbaum se ha ampliado tres puntos porcentuales en poco más de un mes.

Lo anterior es consistente con la mayoría de las encuestas de reputación que se han dado a conocer en fechas recientes, si bien MetricsMX fue la casa encuestadora que primero marcó estás importantes diferencias entre la abanderada puntera y el segundo lugar.

Por lo que respecta a los resultados del levantamiento de MetricsMX que se dan a conocer aquí el día de hoy, cabe destacar lo siguiente:

Encuesta MetricsMx sobre los precandidatos de las Elecciones 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Al momento, la diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez es de 35.3 puntos; entre Gálvez y Samuel García esta es de 10.6 puntos porcentuales.

La participación de Movimiento Ciudadano en las elecciones y la definición de Samuel García como abanderado de este instituto político le ha restado más apoyos a Xóchitl Gálvez que a Claudia Sheinbaum.

Si comparamos los datos de las anterior medición —esto es, ya con Samuel García definido como precandidato del emecismo— encontramos que este incrementó sus apoyos en más de cinco puntos porcentuales. Mismos que le restó mayoritariamente a la senadora candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México (antes Frente Amplio por México).

Ello pudiera deberse a uno de los distintos factores o una combinación de ellos:

1. Los muy altos niveles de aprobación que registra el presidente Andrés Manuel López Obrador (como se puede observar en la siguiente gráfica resultante de inquirir a los encuestados la siguiente pregunta: ¿Aprueba o desaprueba usted el trabajo de AMLO como presidente de México?) y que sin duda favorecen a la contendiente de la 4t, Claudia Sheinbaum. Dicho de otro modo, la mayoría de la población mexicana estaría apoyando la continuidad del proyecto obradorista.

2. La expectativa de una gran porcentaje de la sociedad mexicana en el sentido de que esta continuación se concretará, pues los electores indecisos tienden a votar por la opción que vislumbran como ganadora.

3. Que la figura de Samuel García (pero especialmente la de Mariana Rodríguez Cantú) le está restando apoyos a Xóchitl Gálvez. Como lo mencionó la propia senadora: el gobernador con licencia de Nuevo León solo irá tras ella, no hablará en contra de Sheinbaum. Lo que es más, García Sepúlveda compite por segmentos de votantes que nunca votarían por la 4t y que sí, en cambio, estarían considerando dar su voto por la alianza ‘Fuerza y Corazón por México’.

Desde la transición del PRI al PAN en las elecciones presidenciales del año 2000, no se recuerda que una candidatura que marcara en su inicio ventajas tan amplias. No obstante, de ninguna manera se puede asegurar que la candidata de la Cuarta Transformación vencerá a la representante de la alianza PRI, PAN, PRD. Tampoco que no haya una alteración tal en los apoyos que impida que posiciones que ahora ocupan los tres contendientes no se alteren.

Metodología de la encuesta MetricsMX

Como en otra ocasiones, se aplicó una encuesta telefónica con robot —el pasado 22 de noviembre— a 1,200 mayores de edad residentes de México. Enviando preguntas y sus posibles respuestas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones.

Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando también la distribución por entidad de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral residentes en México del 2 de noviembre de 2023.

Se ajustaron los datos en base a las características de género, edad y estado de residencia de la lista nominal del INE del 2 de noviembre de 2023. Las estimaciones tienen un margen de error máximo de +/-2.83% con un nivel de confianza del 95%. Tasa de rechazo 97.3%.