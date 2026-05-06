A pocas horas de la visita de BTS a Palacio Nacional, cerca de 500 ARMYs ya se concentran en el Zócalo de la Ciudad de México con la esperanza de ver al grupo surcoreano.
Con cámaras, sombrillas y bancos para resistir la espera, los fans corean porras y gritos de emoción, un día antes de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.
Claudia Sheinbaum anunció que la agrupación se asomará por un balcón este 6 de mayo a las 17:00 horas, previo a sus conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo.
BTS en Palacio Nacional durante su paso por México
Durante la mañanera del pueblo, Claudia Sheinbaum hizo el anuncio que descontroló a las ARMys.
La presidenta de México informó que este 6 de mayo, a las 5 de la tarde, se reunirá con BTS, por lo que instó a las ARMys a reunirse afuera de Palacio Nacional para saludarlos a lo lejos.
De acuerdo con la presidenta, el encuentro con el grupo K-Pop es una referencia a la buena relación que México mantiene con Corea.
Conscientes de que en México cuentan con un gran número de seguidores, la agrupación estará escoltada y se asomará por uno de los balcones. No será en el principal, ya que este es utilizado para actos políticos.
Aunque el anuncio causó incomodidad al ARMY México, quien mediante una carta dirigida a Sheinbaum pidió no politizar los conciertos y la presencia de BTS en el país, sus fans ya los esperan en Palacio Nacional.
Y es que muchas de ellas no consiguieron boletos para los conciertos que ofrecerán en Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo.