A pocas horas de la visita de BTS a Palacio Nacional, cerca de 500 ARMYs ya se concentran en el Zócalo de la Ciudad de México con la esperanza de ver al grupo surcoreano.

Zócalo se llena de ARMYs: esperan ver a BTS cerca de Palacio Nacional (Andrea Murcia / Andrea Murcia Monsivais)

Zócalo se llena de ARMYs: esperan ver a BTS cerca de Palacio Nacional (Andrea Murcia / Andrea Murcia Monsivais)

Zócalo se llena de ARMYs: esperan ver a BTS cerca de Palacio Nacional (Andrea Murcia / Andrea Murcia Monsivais)

Con cámaras, sombrillas y bancos para resistir la espera, los fans corean porras y gritos de emoción, un día antes de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Claudia Sheinbaum anunció que la agrupación se asomará por un balcón este 6 de mayo a las 17:00 horas, previo a sus conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo.

BTS en Palacio Nacional durante su paso por México

Durante la mañanera del pueblo, Claudia Sheinbaum hizo el anuncio que descontroló a las ARMys.

La presidenta de México informó que este 6 de mayo, a las 5 de la tarde, se reunirá con BTS, por lo que instó a las ARMys a reunirse afuera de Palacio Nacional para saludarlos a lo lejos.

De acuerdo con la presidenta, el encuentro con el grupo K-Pop es una referencia a la buena relación que México mantiene con Corea.

Conscientes de que en México cuentan con un gran número de seguidores, la agrupación estará escoltada y se asomará por uno de los balcones. No será en el principal, ya que este es utilizado para actos políticos.

BTS saludará a sus fans desde el balcón de Palacio Nacional (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Aunque el anuncio causó incomodidad al ARMY México, quien mediante una carta dirigida a Sheinbaum pidió no politizar los conciertos y la presencia de BTS en el país, sus fans ya los esperan en Palacio Nacional.

Y es que muchas de ellas no consiguieron boletos para los conciertos que ofrecerán en Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo.