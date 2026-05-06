Martha Márquez, regidora de Morena en Aguascalientes, interrumpió la ceremonia para la entrega de llaves a Isabel Díaz Ayuso.

La regidora Martha Márquez subió al estrado con una cartulina con la frase “no tenemos agua” y se colocó detrás de la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que provocó la incomodidad de Díaz Ayuso.

Martha Márquez protesto por agua en entrega de llaves de Aguascalientes a Díaz Ayuso

La regidora Martha Márquez irrumpió durante el evento de entrega de llaves de la Ciudad de Aguascalientes a la conservadora Isabel Díaz Ayuso con una protesta.

El evento, realizado en el Teatro Morelos, se vio interrumpido por la presencia de la morenista, quien subió al escenario con una cartulina en la que se podía leer “no tenemos agua”.

Martha Márquez se colocó detrás de la presidenta de la Comunidad de Madrid con su cartel previo a que se entregara el reconocimiento.

Sin embargo, el evento continuó sin que se le diera mayor foco a la regidora; a pesar de ello, se mantuvo en el escenario, incluso cuando Isabel Díaz Ayuso tomó la palabra para agradecer el reconocimiento.

Cabe señalar que esta protesta no estaba dirigida contra la representante de España, sino contra el gobierno estatal por la falta de agua en diferentes zonas de Aguascalientes.

Asimismo, reclamó la falta de congruencia del gobierno del estado, pues se prefirió entregar una condecoración a una persona extranjera que solucionar la escasez de agua.

“Le quiero decir de corazón que la mejor condecoración es la congruencia. Aquí se le está festejando a una persona que no es mexicana mientras familias de Aguascalientes están sin agua. Estamos con el pueblo. Seguiremos tomando las calles” Martha Márquez

Ayuso reclama”no se va a los eventos a reventarlos”

Al tomar la palabra, Isabel Díaz Ayuso acusó que “no se va a los eventos a reventarlos”, tras el momento incómodo que vivió por la protesta de la regidora Martha Márquez.

Por su parte, la regidora de Aguascalientes señaló que lamentaba que la presidenta de la Comunidad de Madrid fuera “utilizada por un grupo de políticos corruptos”, esto haciendo alusión al gobierno de la panista Tere Jiménez.

Luego de que se le diera la palabra a la regidora, el evento se retomó con el discurso de la madrileña, quien ya no hizo mayor alusión a esta protesta.