La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy miércoles 3 de septiembre de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy miércoles 3 de septiembre de 2025 se realizará la sección “Detector de Mentiras” para desmentir noticias y publicaciones falsas.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

En su conferencia mañanera de hoy miércoles 3 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum hablará sobre la visita de Marco Rubio en su segundo día en México.

La presidenta de México se pronunciaría por la destrucción a manos de Estados Unidos de un barco del narcotráfico en Venezuela que dejó 11 muertos.

En temas nacionales, Claudia Sheinbaum podría mencionar el acuerdo con gobernadores para reducir la inseguridad en México.

Así como lamentar el desplome de un helicóptero en Tepetlixpa en el Estado de México, con un saldo de dos muertos.

También la presidenta podría ser cuestionada por la polémica de la supuesta lujosa cena de la SCJN, que ya fue desmentida por Hugo Aguilar.

Sobre temas legislativos, es posible que Claudia Sheinbaum mencione el nombramiento de Kenia López Rabadán como presidenta de la Cámara de Diputados.

Finalmente, en materia de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionaría a dos eventos violentos ocurridos en Sinaloa y guerrero:

Nota en desarrollo. En breve más información...