Este martes 2 de septiembre se reportó el desplome de un helicóptero en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México; se confirmaron 2 muertos hasta el momento y esto es lo que se sabe.

De acuerdo con lo señalado, el desplome del helicóptero tuvo lugar en los límites de Tepetlixpa con Juchitepec, Estado de México, cerca de la carretera Amecameca-Cuautla.

Se señala que se trataba de un taxi turístico que prestaba apoyo como ambulancia aérea para la fundación Ángel Flight, la cual de momento no se ha pronunciado sobre el desplome del helicóptero en Tepetlixpa.

Tepetlixpa, Estado de México: Desplome de helicóptero deja 2 muertos

La tarde de este martes 2 de septiembre, un helicóptero se desplomó en Tepetlixpa, Estado de México, el cual dejó 2 muertos confirmados hasta el momento; se desconoce había otros tripulantes.

En la zona de Tepetlixpa donde se desplomó el helicóptero ya se encuentran los servicios de emergencia, sin embargo, de momento se desconoce la identidad de las 2 personas que murieron en el incidente.

Aunque la matrícula del helicóptero sería XA-QST y se señala que podría pertenecer a la fundación Ángel Flight, empresa de traslado aéreo, que viajaba desde la Ciudad de México (CDMX).

Acorde con la información de Flight Radar, el helicóptero XA-QST habría estado la tarde de hoy martes 2 de septiembre 2025 en el Aeropuerto Internacional de CDMX (AICM), que sería su destino desde Iguala, Guerrero.

De momento, las causa del desplome del helicóptero en Tepetlixpa se desconocen e igualmente las autoridades del Estado de México todavía no se han pronunciado.

Desplome de helicóptero en Tepetlixpa, Estado de México dejó 2 muertos (Redes sociales)

