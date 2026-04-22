Tras el asalto a un automovilista en un puente de Santa Fe, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX ya investiga el caso y busca a los responsables del hecho.

Pues durante el asalto perpetrado por motociclistas, el automovilista fue despojado de un reloj de lujo de la marca Rolex.

SSC investiga y busca a responsables de asalto por reloj de lujo

La noche del martes 21 de abril, un automovilista fue asaltado a punta de pistolas en un túnel de Santa Fe, donde se le despojó de un reloj de lujo.

Asalto que quedó grabado en video y que se viralizó en las redes sociales causando indignación entre la ciudadanía ante la violencia creciente en la capital del país, incluso circulando por avenidas y calles.

Tras los hechos, la SSC confirmó que dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron a un automovilista en camioneta blanca en el puente ubicado en la calle de Carlos Echanove y Prolongación Vista Hermosa, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, de la Alcaldía Cuajimalpa.

Al momento de los hechos fue amenazado, donde se le quitó las llaves de su auto obstaculizando su escape, para así serle robado un reloj de lujo.

“El ciudadano que manejaba una camioneta color blanco, refirió que dos personas a bordo de una motocicleta lo interceptaron en el bajo puente y lo despojaron de un reloj de alta gama”. SSC de la CDMX

Ante su declaración, la SSC ya dio notificación al Ministerio Público, por lo que en coordinación con el C2 Poniente se realiza ya el análisis de las videocámaras de vigilancia en la zona para ubicar a los responsables.

Captan asalto a automovilista en túnel de Santa Fe; queda en video (Especial )

Asaltantes también apuntaron con pistola a otros automovilistas

Otros de los detalles en el asalto a automovilista, es que se pudo ver el modus operandi en el que actúan.

Ya que no sólo el automovilista que fue despojado de su reloj de lujo fue el único amenazado a pistola, pues mientras uno someta al asaltado, otro más apuntes a los demás automovilista, para evitar su paso o alguna acción de ayuda.

Denotando que sólo dos personas, pueden someter a viarias aún en la vía pública y al paso de los carros, y en lugares donde la visibilidad de cuerpos de seguridad se ven sobrepasadas.