Hoy martes 2 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llega a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum; sigue en vivo la cobertura de este evento minuto a minuto.

A un día del primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, Marco Rubio arribó a México para impulsar las prioridades clave de Estados Unidos, según informó el Departamento de Estado de dicho país por medio de un comunicado del 28 de agosto.

En este sentido, algunos de los puntos que se abordarán en la reunión son los siguientes:

Medidas rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles

Detener el tráfico de fentanilo

Poner fin a la inmigración ilegal

Reducir el déficit comercial

Promover la prosperidad económica

Contrarrestar a los “actores malignos extracontinentales”

Marco Rubio en México: Claudia Sheinbaum descarta intervención de Estados Unidos

Hoy 2 de septiembre, a unas horas de su reunión con Marco Rubio, Claudia Sheinbaum volvió a descartar la posibilidad de que Estados Unidos lleve a cabo una intervención en México.

Cuestionada sobre en este punto en su conferencia mañanera, la mandataria dijo que Washington “no va a actuar solo, porque hay un entendimiento”. En este sentido, reiteró su postura de no aceptar ningún tipo de injerencismo en el territorio nacional:

“No aceptamos injerencismo, violación a nuestro territorio, subordinación, sino una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias. Es lo que hemos puesto sobre la mesa y se ha aceptado“. Claudia Sheinbaum

En esa relación de ideas, la presidenta de México también se dijo en desacuerdo con personajes como el senador republicano Ted Cruz, quienes han insistido en que el ejército de Estados Unidos debe intervenir en contra de los cárteles en México.

“No estamos de acuerdo, primero porque no es necesario; segundo, porque sería una violación a la soberanía; y tres, porque es muy complejo el tema de la delincuencia organizada. Tiene que haber un trabajo permanente de colaboración“. Claudia Sheinbaum

“La cooperación tiene que ser cada quien en su territorio, podemos colaborar en información, si ellos tienen información de delincuencia organizada en México, podemos recibirla, si nosotros tenemos ellos la reciben. Información, colaboración para inteligencia, cada uno en su territorio, a menos que sea acordada en forma común”, sentenció.

Claudia Sheinbaum aclara que no firmará acuerdo de seguridad con Marco Rubio; será “entendimiento”

En el marco de la visita de Marco Rubio a México, Claudia Sheinbaum aclaró que no firmará un acuerdo en materia de seguridad con el secretario de Estado de Estados Unidos, sino más bien llegará a un “entendimiento” con el funcionario.

En su conferencia mañanera de hoy 2 de septiembre, esto fue lo que dijo la presidenta: