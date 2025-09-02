La presidenta Claudia Sheinbaum y gobernadores de México definen las acciones para reducir la inseguridad.

A través de una publicación en X, Claudia Sheinbaum compartió una fotografía junto a gobernadores del país, tanto de Morena como de la oposición.

La reunión entre gobernadores y Claudia Sheinbaum se da a un día de que la presidenta de México rindió su Primer Informe de Gobierno.

Claudia Sheinbaum adelanta acuerdo con gobernadores sobre acciones para reducir inseguridad

En el mensaje que acompaña la fotografía, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en el encuentro con gobernadores hoy martes 2 de septiembre 2025, acordaron fortalecer acciones para reducir la inseguridad.

Aunque no brindó detalles sobre las acciones acordadas, aseguró que con la coordinación entre gobiernos estatales y el gobierno federal, se buscará disminuir la comisión de delitos en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a los gobernadores de México por su apoyo, así como por su asistencia al Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional ayer lunes 1 de septiembre.

Con las y los gobernadores, acordamos fortalecer la coordinación para mantener la disminución de delitos en el país. Agradezco su apoyo y asistencia al Primer Informe de Gobierno y al Consejo Nacional de Seguridad Pública. pic.twitter.com/5o36qDczNw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 2, 2025

Nota en desarrollo. En breve más información...