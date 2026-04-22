La muerte de Karina Duprez de 79 años de edad, sucedió hoy 22 de abril de 2026, según información compartida por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y el nieto de la directora.

Pero ¿de qué murió Karina Duprez? Te compartimos lo que se sabe de su muerte.

¿De qué murió Karina Duprez? La directora falleció a los 79 años de edad

Con un post por la ANDI se confirmó la muerte de la directora Karina Duprez, pero sin aclarar qué fue lo que provocó su fallecimiento y solo mandando condolencias a su familia.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”. Comunicado de la ANDI.

ANDI confirma muerte de Karina Duprez. (Instagram/andimexico)

Por otra parte, el nieto de Karina Duprez, Chris Pazcal, dio a conocer la muerte de su abuela compartiendo lo significativa que era para él.

“Fuiste una luz constante, una presencia llena de amor, de fuerza y de una lealtad que marcó mi vida para siempre”. Chris Pazcal, actor.

Asimismo, agradeció que su abuela haya podido conocer a su bisnieto Lorenzo de un año de edad.

Hasta el momento, su hija Magda Karina Anciera Duprez, no ha compartido nada al respecto de la muerte de Karina Duprez.

Karina Duprez no tendrá velorio

La directora Karina Duprez murió hoy 22 de abril de 2026, por lo que se informó que no habrá velorio para despedirse de la famosa mexicana.

Información dada por Televisa Espectáculos, apunta que Karina Duprez no deseaba velorio por lo que solo será cremada y el 25 de abril de 2026 tendrá una misa.

Karina Duprez es conocida por sido actriz en: