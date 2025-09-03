Hossein Nabor, subsecretario de Política Social de la secretaría de Bienestar en Guerrero, fue asesinado a balazos este martes 2 de septiembre de 2025 en el municipio de Tixtla.

Los primeros reportes indican que el ataque ocurrió cerca de las 18:45 horas, cuando el también exalcalde de Tixtla circulaba sobre la carretera Chilpancingo-Tixtla, cerca de un lote donde se venden autos.

El nombre de Hossein Nabor Guillen había sido objeto de polémica en 2024, cuando se difundió un video de una supuesta reunión con Celso Ortega Jiménez, presunto líder del grupo delincuencial de Los Ardillos.

asesinato de Hossein Nabor (Especial)

No habrá impunidad en el asesinato de Hossein Nabor, dice la Fiscalía de Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó en sus redes sociales que se encuentra realizando actos de investigación en torno al homicidio calificado de Hossein Nabor, en el municipio de Tixtla de Guerrero.

Tras recibir el reporte, lo elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales se trasladaron de inmediato al lugar para realizar las primeras investigaciones.

En respuesta al asesinato de Hossein Nabor, la Fiscalía General del Estado de Guerrero adelantó que no existirá impunidad en este caso de violencia contra un funcionario.

Hossein Nabor fue parte del grupo político del exgobernador Angel Aguirre Rivero, quien lo llevó al PRD, partido bajo el gobernó la alcaldía de Tixtla durante el periodo de 2015 a 2018.

Posteriormente se le relacionó con el grupo del senador Félix Salgado Macedonio, que lo impulsó como candidato por Morena, en el Distrito 24 de Tixtla.

Evelyn Salgado dedica mensaje tras asesinato de Hossein Nabor

“Con respeto y profundo cariño, expreso mi más sentido pésame a la familia de nuestro amigo y compañero Hossein Nabor Guillén, Subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar del Estado de Guerrero”, escribió Evelyn Salgado.

La gobernadora de Guerrero externó que Nabor Hossein fue un hombre comprometido con las causas del pueblo, generoso, solidario y siempre dispuesto a servir a los demás, por lo que su recuerdo siempre vivirá.

Hasta la publicación de esta nota, no se tienen reportes de personas detenidas ni se han establecido las posibles causas detrás del asesinato.