Kenia López Rabadán será la nueva presidenta de la Cámara de Diputados tras un "estira y afloja" del Partido Acción Nacional (PAN) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)-

La aprobación se concretó tras un “cónclave” privado de diputados morenistas donde se avaló la propuesta del PAN.

En la mesa de consideraciones también estaban los perfiles de:

Margarita Zavala

Federico Döring

Germán Martínez

Finalmente los diputados morenistas se decidieron por el perfil de Kenia López Rabadán, considerada como una de las principales detractoras de la llamada Cuarta Transformación.

Nota en desarrollo, en breve más información...