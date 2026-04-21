La FIFA anunció una nueva fase de venta de boletos para el Mundial 2026, que comenzará el miércoles 22 de abril a las 11:00 horas, justo a 50 días del inicio del torneo.

En esta etapa, denominada Fase de Ventas de Último Minuto, se pondrán a disposición entradas para los 104 partidos del Mundial 2026, en categorías 1 a 3 y primeras filas, según el encuentro.

Los aficionados podrán adquirir sus boletos a través de FIFA.com/tickets por orden de llegada, con confirmación inmediata tras el pago.

¿Qué boletos del Mundial 2026 pondrá a la venta la FIFA?

De inicio, los boletos disponibles serán de las categorías 1 a 3 y en las primeras filas, según el partido del Mundial 2026.

Dicha tanda de entradas es parte de la Fase de Ventas de Último Minuto, que se extiende hasta el final del torneo y permite al público general adquirir entradas a través de FIFA.com/tickets por orden de llegada.

Además de estos boeltos se pondrán a la venta más entradas hasta la final del domingo 19 de julio.

Buscan una mejor experiencia para los aficionados

Los aficionados podrán consultar los partidos del Mundial 2026 y las categorías para las que hay boletos disponibles, seleccionar sus asientos y proceder a la compra.

Después, recibirán una confirmación una vez completado el pago. Los aficionados podrán elegir directamente desde el mapa de asientos o utilizar la función “Reservar el mejor asiento”.

Cabe recordar que, los aficionados que deseen asegurar el acceso a partidos específicos y busquen una experiencia de primer nivel el día del partido pueden adquirir paquetes de hospitalidad.

Se han vendido más de cinco millones de boletos para el Mundial 2026

A 50 días del inicio del Mundial 2026 se han vendido más de cinco millones de boletos para el torneo.

La FIFA reitera que un boleto para un partido del Mundial 2026 no garantiza la admisión al país anfitrión.