La gira de conciertos FUTTTURA de Tini Stoessel llegará a la Arena CDMX con un show que promete ser inolvidable.

Así que fans prepárense que les tenemos todos los detalles de fecha y venta de boletos para el concierto de Tini Stoessel en Arena CDMX con FUTTTURA:

Fecha: Viernes 4 de septiembre 2026

Sede: Arena CDMX de la Ciudad de México

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Venta general y taquillas: 22 de abril a las 11:00 de la mañana

Boletera: Superboletos

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Tini Stoessel (Superboletos )

FUTTTURA de Tini Stoessel llega a México

El regreso de la argentina Tini Stoessel a México se hace presente con FUTTTURA en concierto no solo en la CDMX.

Pues Tini Stoessel suma dos fechas más en México para verla en:

Miércoles 2 de septiembre 2026 en el Arena Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Lunes 7 de septiembre 2026 en la Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León

La venta de boletos para estas dos fechas más de Tini Stoessel en México saldrán a la par de su concierto en la capital del país.

En cuanto se revelen los detalles te estaremos actualizando los precios de boletos para los conciertos de Tini Stoessel en México con FUTTTURA.