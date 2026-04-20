Nicolás Francisco Perdomo Corrales, formó parte del equipo técnico de la producción ‘Sin senos sí hay paraíso’, una exitosa serie colombiana pero, tras un incidente con un arma blanca en el set de producción, murió junto con Henry Alberto Benavides Cárdenas; por lo que te decimos quién era con detalles como:

¿Quién fue Nicolás Francisco Perdomo Corrales, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

¿Qué edad tenía Nicolás Francisco Perdomo Corrales, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

¿Nicolás Francisco Perdomo Corrales, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso tenía esposa?

¿Qué signo zodiacal era Nicolás Francisco Perdomo Corrales, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

¿Nicolás Francisco Perdomo Corrales, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso tenía hijos?

¿Qué estudió Nicolás Francisco Perdomo Corrales, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

¿En qué trabajó Nicolás Francisco Perdomo Corrales, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

¿Quién fue Nicolás Francisco Perdomo Corrales, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

Nicolás Francisco Perdomo Corrales fue un joven integrante del equipo técnico de la serie Sin senos sí hay paraíso, donde trabajaba en el área de producción, específicamente como parte del equipo logístico relacionado con transporte.

Murió el pasado 18 de abril de 2026 durante un ataque con arma blanca ocurrido en pleno rodaje en Bogotá, Colombia.

¿Qué edad tenía Nicolás Francisco Perdomo Corrales, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

De acuerdo con la información de varios medios nacionales e internacionales, Nicolás Francisco Perdomo Corrales tenía 18 años al momento de su muerte.

Carolina Gaitán, protagonista de Sin senos sí hay paraíso, manda mensaje tras la tragedía (@lagaita / Instagram)

¿Nicolás Francisco Perdomo Corrales, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso tenía esposa?

No hay información pública disponible que indique Nicolás Francisco Perdomo Corrales que tuviera esposa, especialmente por su corta edad; tampoco se sabe si tenía alguna pareja.

¿Qué signo zodiacal era Nicolás Francisco Perdomo Corrales, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

No se conoce públicamente su fecha exacta de nacimiento, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Nicolás Francisco Perdomo Corrales, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso tenía hijos?

No hay información que indique que Nicolás Francisco Perdomo Corrales, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso, tuviera hijos.

Nicolás Francisco Perdomo Corrales, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso (LinkedIn)

¿Qué estudió Nicolás Francisco Perdomo Corrales, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

No se han dado a conocer detalles sobre su formación académica o estudios, algunos medios mencionan que estaba vinculado a Congo Films School según su perfil en LinkedIn, lo que sugiere formación relacionada con cine, audiovisual o producción.

Aunque hay detalles adicionales sobre estudios completados o títulos obtenidos de Nicolás Francisco Perdomo Corrales.

¿En qué trabajó Nicolás Francisco Perdomo Corrales, miembro de producción de Sin senos sí hay paraíso?

Nicolás Francisco Perdomo Corrales trabajaba en la producción audiovisual, específicamente como productor de transporte o asistente de producción / logística de transporte en el rodaje de la serie Sin senos sí hay paraíso.

Su rol implicaba apoyo logístico en el set, y era recordado por su buena actitud, energía positiva y dedicación.

Nicolás era descrito por compañeros y actores como Carmen Villalobos, Carolina Gaitán y Manuela González, como una persona amable, con buena energía y que cuidaba al equipo.

Su muerte generó un profundo duelo en la producción.