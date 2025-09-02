Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta mexicana anuncia gira en todo México por su primer informe de gobierno.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del martes 2 de septiembre la presidenta de México anunció que haría una gira para dar a conocer su primer informe de Gobierno en todos los estados de la república.

Esta gira dará su inicio a partir del próximo 5 de septiembre donde la presidenta Claudia Sheinbaum recorrerá hasta tres estados por día.

Claudia Sheinbaum anuncia gira en todo México por su primer informe de gobierno a partir del 5 de septiembre

El pasado 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dio su primer informe de Gobierno desde Palacio Nacional, mismo en el que resaltó los avances en este primer año como la primer mujer mandataria mexicana.

Este primer informe de Gobierno fue entregado a la Cámara de Diputados y se espera que el 1 de octubre haya un evento público por el mismo.

Pero la presidenta Claudia Sheinbaum reveló desde su conferencia mañanera del pueblo que será a partir del 5 de septiembre que hará una gira en todo México por su primer informe de gobierno.

Además resaltó que visitará los 32 estados de la república mexicana en un periodo de tiempo de 3 semanas y media porque planea hacer un informe particular en cada entidad.

Adelantó que su plan es visitar hasta tres estados por día para que los mexicanos conozcan que avances ha hecho en su primer año de Gobierno.

"A partir de este viernes voy a todo el país a una rendición de cuentas. Voy a visitar todas las entidades de la República en 3 semanas y media a hacer un informe particular de la entidad. (...) Vamos a ir a tres estados en un día" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En el marco de este primer informe de Gobierno la presidenta de México destacó los avances sociales, económicos y de seguridad que se han avanzando, cerró su discurso del primer informe con un “vamos bien y vamos a ir mejor”.

Claudia Sheinbaum: primer informe de gobierno en el Zócalo será el 1 de octubre

Cabe recordar que semanas atrás la presidenta Claudia Sheinbaum también dijo que haría un evento público el la plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) también por su primer año de Gobierno.

En este evento será abierto al público, y la presidenta de México, dijo que también recibirían a quién quisiera asistir para este acto público.