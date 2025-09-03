Water Environment Federation (WEF), organización global que impulsa acciones por la preservación y mejora de la calidad del agua, reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su liderazgo en México.

Así lo dio a conocer la propia organizaciones internacional el martes 2 de septiembre, cuando emitió un comunicado en el que destacó que la presidenta fue elegida para recibir uno de los Premios a Funcionarios Públicos.

Al respecto, WEF resaltó en su comunicado que se decidió otorgar el galardón para Claudia Sheinbaum debido a su “liderazgo que ha generado cambios positivos y duraderos" en el tema del agua.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México (Andrea Murcia Monsivais)

WEF otorgó galardón a Claudia Sheinbaum por estas acciones

Al asegurar que su “liderazgo” en México ha “generado cambios positivos y duraderos en el entorno hídrico”, la organización WEF otorgó un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con lo informado por WEF, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue seleccionada junto a otras 3 personalidades como los ganadores del Premio a Funcionarios Públicos.

Tras resaltar que el reconocimiento se le otorga debido a sus logros a favor del cuidado del agua, WEF resaltó que ha implementado “políticas visionarias” que han derivado en un impacto profundo.

En suma, WEF indicó que el reconocimiento se le entrega debido a que ha liderado “una serie de iniciativas pioneras” con altos estándares en materia de recursos hídricos y resiliencia ambiental:

Impulsó la construcción de 62 mil viviendas con sistemas de captación pluvial, que reducen las desigualdades hídricas y disminuye la carga doméstica

Realizó alianzas entre gobierno y sector privado para mantener el abasto estable durante etapas de crisis, hídrica

Ejecutó obras que aumentaron el suministro de agua potable en la CDMX con mil 658 litros por segundo

Firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua para recuperar 3 mil millones de metros cúbicos

Modernizó 200 mil hectáreas de riego agrícola con tecnologías para optimizar el uso del agua

Encabezó el diseño de 17 proyectos hídricos prioritarios en distintas regiones del país

Firmó el compromiso 92 de la política hídrica nacional que contempla el saneamiento integral de los ríos Santiago-Lerma, Tula y Atoyac

WEF reconoce a Claudia Sheinbaum junto a otros funcionarios públicos del mundo

Al destacar que además de Claudia Sheinbaum, otros 2 servidores fueron reconocidos para recibir el Premio a Funcionarios Públicos, WEF detalló que los otros ganadores se tratan de los siguientes:

Kimberly Neely DuBuclet, integrante de la Cámara de Representantes en Illinois, Estados Unidos

Joe Shekarchi, miembro de la Cámara de Representantes de Rhode Island, Estados Unidos

En el caso particular del premio otorgado a Claudia Sheinbaum, WEF explicó que la presidenta de México ha implementado acciones en las que fusiona ciencia, políticas y una sólida participación comunitaria.

Las acciones puestas en marcha por la presidenta, resaltó la organización internacional, han servido como modelos internacionales para la gestión eficaz y equitativa de recursos hídricos.

Aunado a lo anterior, destacó que Claudia Sheinbaum ha destacado por su visión, pasón y dedicación en busca de mejorar la calidad del agua, lo que se asegura, inspira a todos los funcionarios públicos para obtener mayores logros.