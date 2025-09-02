El presidente Donald Trump anunció este martes 2 de septiembre que fuerzas militares de Estados Unidos destruyeron un barco que salió de Venezuela y este estaba cargado de drogas.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Donald Trump señaló que se trataba de un barco del narcotráfico ya que transportaba una cantidad significativa de estupefacientes y narcóticos.

“Literalmente derribamos un barco, un barco que transportaba drogas, con mucha droga. Lo verán y leerán sobre ello. Ocurrió hace unos momentos”. Donald Trump

Noticia en desarrollo...