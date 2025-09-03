Hugo Aguilar, ministro presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desmintió haber celebrado la nueva integración del Poder Judicial con una lujosa cena en el restaurante francés Au Pied de Cochon.

“No hubo festejo, puro trabajo. Es falsa la nota”, dijo brevemente Hugo Aguilar a medios de comunicación, en respuesta a la publicación que hizo Reforma con respecto a una supuesta celebración después de la toma de protesta de los ministros.

Dicha nota generó desconcierto porque el restaurante Au Pied de Cochon, ubicado en Campos Elíseos, en Polanco, ofrece un ambiente exclusivo y lujoso, dos cualidades que se prometían eliminar con la reforma al Poder Judicial.

¿Qué dijo Reforma sobre la supuesta celebración de los ministros de la SCJN?

De acuerdo con Reforma, los ministros llegaron a la medianoche al restaurante Au Pied de Cochon con el objetivo de celebrar su nombramiento como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Después de rendir protesta y de abrir al pueblo las puertas de la Suprema Corte de Justicia, Ministros festejaron a lo grande en un restaurante de lujo” , se leía en dicha publicación que “desenmascaraba” a la SCJN.

A pesar de lo escandaloso de esta información, no se compartió material visual que sirviera de prueba para sustentar la presencia de los ministros de la SCJN en Au Pied de Cochon.

