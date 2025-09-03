John Milton, el famoso hipnotista, sufrió un asalto en la carretera Culiacán–Eldorado, en Sinaloa.
El asalto se registró la tarde de hoy martes 2 de septiembre en el tramo carretero al sur de Culiacán, donde John Milton circulaba a bordo de su camioneta de lujo.
De acuerdo con los informes preliminares, sujetos armados interceptaron al famoso hipnotista para despojarle su camioneta.
Asaltan a John Milton en la carretera Culiacán–Eldorado
John Milton se dirigía de Culiacán hacia Nayarit con motivo de una gira de trabajo, pero fue asaltado y despojado de su camioneta en la carretera Culiacán–Eldorado.
Esto fue confirmado por el mismo hipnotista, quien a través de un video comunicó que fue víctima de robo cuando viajaba en compañía de su esposa.
A pesar de que en un principio medios locales informaron preliminarmente que John Milton había resultado herido por una esquirla de bala, esto fue desmentido por el hipnotista.
No obstante, John Milton hizo un llamado para pedir que le regresaran sus identificaciones que estaban en su camioneta.
