La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy lunes 18 de agosto de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy lunes 18 de agosto de 2025 se realizará la sección “Humanismo Mexicano y Memoria Histórica”.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

La presidenta Claudia Sheinbaum hablaría sobre los supuestos bloqueos de la UIF a las cuentas de cuentas de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus, familia de Manuel Bartlett.

Otro tema importante será la presunta intervención militar que prepararía Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en México.

Es posible que Claudia Sheinbaum mencione su gira en GUatemala, donde se reunió con el presidente Bernardo Arévalo.

Sobre esta reunión bilateral, la presidenta de México destacaría su proyecto para ampliar el Tren Maya y que llegue hasta Guatemala.

Nota en desarrollo. En breve más información...