¿Lluvias en CDMX acabaron con la gentrificación? Las tormentas que se han registrado a lo largo de los últimos días han dejado una noticia que puede resultar alentadora para algunos.

Lo anterior debido a que pese a que aun se viene lo peor, extranjeros que viven en la capital del país ya se están quejando por lo mal que la están pasando en medio de la temporada de tormentas en la ciudad.

Entonces, ¿las lluvias en CDMX acabaron con la gentrificación? Cuando menos, varios extranjeros estarían considerando la posibilidad de abandonar la ciudad debido a las fuertes precipitaciones.

Lluvias CDMX (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

¿Lluvias en CDMX acabaron con la gentrificación? Extranjeros se quejan de las tormentas

La tarde del domingo 10 de agosto se registró en la Ciudad de México (CDMX), una lluvia que ya está inscrita en los registros históricos, pues se trató de la mas fuerte desde 1952.

Desde ese día, la capital del país ha sido el epicentro de otras 3 tormentas que han dejado severas afectaciones en temas como el de la infraestructura urbana y la movilidad.

Sin embargo, las tormentas también podrían ser las culpables de un hecho que se trata de una buena noticia al menos para algunos, pues hay extranjeros que tal vez quieran irse de la CDMX.

Así lo han indicado un par de ciudadanas extranjeras que radican en la ciudad, pues en videos que han compartido en sus redes se han lamentado por las recientes condiciones climatológicas.

¿Lluvias en CDMX acabaron con la gentrificación? Clima ahuyenta a extranjeros

Ante los videos de las extranjeras que se quejan de las tormentas de los últimos días, no han faltado quienes consideran que las lluvias en CDMX podrían acabar con la gentrificación.

Lo anterior debido a que en los clips que fueron compartidos en TikTok, usuarios sugieren a las protagonistas de ambos considerar la posibilidad de regresar a sus países.

Incluso, algunos otros internautas no tan amables, han publicado comentarios en los que indican a las extranjeras que el mal clima en la capital del país es una “señal” para que se vayan.

No obstante, todo parece indicar que las lluvias en CDMX no van a acabar con la gentrificación, debido a que una de las extranjeras respondió que no tiene intenciones de irse y pese a todo está bien.

Cabe destacar que de cara a los siguientes días, autoridades de la CDMX indican que se espera que el clima siga igual, pues se esperan tormentas de 75 mm con caída de granizo en ciertas zonas.