“Es falso”, respondió Beatriz Gutiérrez Müller a los rumores de que ahora vive en España y se habría mudado a un barrio de lujo en Madrid, La Moraleja, donde viven estrellas del deporte y el entretenimiento.

Tanto en redes sociales como en una carta dirigida al periódico español ABC, dijo que sigue en México porque trabaja en una universidad pública donde seguirá dando clases y dedicándose a la investigación: “no me he ido a virvir allá“.

“Me quieren involucrar. Soy independiente de la política. No estoy eso eso, Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado” Beatriz Gutiérrez Müller. Historiadora

Cabe recordar que inicialmente fue el periodista Salvador Garcia Soto quien había afirmado que Beatriz Gutiérrez Müller se había mudado a Madrid y este 16 de agosto se publicó una nota similar en el periódico ABC de España titulada “ La esposa de Lopezobradorismos Obrador y azote de España de muda a Madrid ”.

Cabe recordar que Salvador García Soto afirmó que el motivo principal era que su hijo menor estudiaría en la Universidad Complutense de Madrid y el periódico ABC señala que “probablemente en la Complutense”.

Beatriz Gutiérrez Müller se lanza contra periódico ABC de España: son calumniadores porque AMLO sacó de la pobreza a 13 millones

Beatriz Gutiérrez Müller señaló al periódico ABC de España que es un “calumniador profesional”, medio que inicialmente publicó sobre su supuesto cambio de residencia.

La esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ABC de España es parte de la derecha y quiere vengarse de AMLO porque sacó a más de 13 millones de personas de la pobreza y combate la desigualdad en el país.

No obstante, los resultados sobre pobreza se publicaron el 13 de agosto y los rumores sobre el supuesto cambio de residencia semanas antes.

Las fotos sobre la presencia de Beatriz Gutiérrez Müller en la Embajada de España en México para solicitar la nacionalidad también iniciaron a inicios de mayo de 2025.

Beatriz Gutiérrez Müller: Soy independiente de la política, pero seguimos en resistencia

Beatriz Gutiérrez Müller insistió que se dedica a la docencia y a la investigación y no a la política, aunque la quieran involucrar.

Los señalamientos desde la oposición y desde España es que ella fue la que impulso la idea de solicitar disculpas a la corona española por las atrocidades durante la Conquista.

La esposa de AMLO dijo que está enamora da de él y que lo ha visitado este fin de semana en Palenque, Chiapas.

También dijo que ante los ataques, siguen siempre en resistencia y lo protegerá con su vida si es necesario.

Beatriz Gutiérrez Müller aclara en carta y redes sociales que no se mudó a España: “sigo trabajando en una universidad pública”

Además, en una publicación en Facebook donde compartió fotos de una planta de “pico de tucán”, sus seguidores cuestionaron a Beatriz Gutiérrez si era verdad que vive en España.

La historiadora y académica rechazó los reportes difundidos tanto por el periódico ABC de España como por el periodista Salvador García Soto, quien en su columna del diario El Universal aseguró además que Gutiérrez Müller había solicitado también la nacionalidad española.

Y es que Salvador García Soto dijo que la esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo obtuvo la nacionalidad española sino que se mudó al exclusivo barrio de La Moraleja, donde viven deportistas y estrellas del cine y la televisión.

En la mencionada carta, dijo que sigue trabajando en una universidad pública del país como docente e investigadora.