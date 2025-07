Agradezco este espacio que me permite acercarme a ustedes, para compartir una de las causas que hemos llevado al Congreso con profundo compromiso: mejorar las condiciones del sistema financiero que hoy afecta silenciosamente a millones de personas en nuestro país. Estoy convencido de que comunicar el porqué de nuestro trabajo legislativo es esencial para construir, junto con ustedes, un México y un Querétaro más justo y con mayores oportunidades para todos.

En México, muchas personas enfrentan barreras injustas para obtener un crédito, rentar una vivienda o incluso acceder a un empleo, debido a un historial en el Buró de Crédito que no siempre refleja su realidad económica actual. Esta situación no solo perpetúa la desigualdad, sino que cierra puertas a quienes más necesitan una oportunidad para avanzar.

Por eso presenté una iniciativa que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con un objetivo muy claro: defender los derechos de las y los ciudadanos frente a los abusos del sistema crediticio y garantizar que la información financiera sea veraz, transparente y no cause exclusión.

La propuesta contempla, entre otros puntos, que los usuarios puedan solicitar la eliminación inmediata de tarjetas de crédito no solicitadas, sin costo ni trámites excesivos; que los reportes de crédito no puedan ser usados para negar empleos o servicios básicos como vivienda; una base de esta reforma es que cualquier deuda que sea menor a 8,410 pesos no tenga que perseguirte por años y que los errores comprobados sean corregidos sin afectar al usuario.

En Querétaro también se vive este problema. Son muchos los casos de personas que han sido perjudicadas por cobros injustificados, datos equivocados o registros que no corresponden con su realidad actual. Esta reforma busca corregir esas injusticias, empoderar a la ciudadanía y construir un sistema financiero que funcione a favor de la gente, no en su contra.

Desde la Cámara de Diputados, seguiré alzando la voz por quienes han sido ignorados por años por un sistema opaco y desequilibrado. Esta no es una lucha contra el crédito; es una causa a favor de la justicia, de la equidad y del derecho a tener una segunda oportunidad.

El cambio no sucede solo desde el Congreso. Sucede cuando nos informamos, alzamos la voz y exigimos un trato justo. Los invito a seguir de cerca estas reformas y a construir conmigo un Querétaro más fuerte y un México más humano.