La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se pronunció sobre el caso Manuel Bartlett y rechazó que el bloqueo de cuentas de su hijo, León Manuel Bartlett Álvarez, y de su pareja, Julia Abdalá Lemus.

Este sábado 16 de agosto, el periodista Salvador García Soto dio a conocer en su columna “Serpientes y Escaleras” de El Universal que la UIF habría bloqueado las cuentas de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus.

Esto con relación a nuevas pruebas contra Manuel Bartlett, en su presunta participación en el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, por lo que la UIF procedió contra su hijo León Manuel Bartlett Álvarez y su esposa Julia Abdalá Lemus.

Caso Manuel Bartlett: UIF rechaza bloqueo de cuentas de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus

Mediante un mensaje de X, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que la UIF no bloqueó las cuentas de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abadlá Lemus, como dio a conocer el periodista Salvador García Soto en su columna de El Universal.

El breve mensaje precisó que la UIF no tiene a León Manuel Bartlett Álvarez ni a Julia Abdalá Lemus en su Lista de Personas Bloqueadas, como afirmó Salvador García Soto, a quien etiquetaron.

Aunque de momento Salvador García Soto no ha dado respuesta a lo señalado por el Gabinete de Seguridad y la UIF sobre caso Manuel Bartlett.

De igual manera, al momento de escribir esta nota, Manuel Bartlett, León Manuel Bartlett Álvarez o Julia Abdalá Lemus tampoco se han pronunciado sobre el señalamiento de Salvador García Soto del descartado bloqueo de cuentas de la UIF.

UIF sobre caso Manuel Bartlett y familia (Captura de pantalla)

