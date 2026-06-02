Cayetana Álvarez de Toledo se presentó en la Universidad de la Libertad ante empresarios y académicos en el Consejo Consultivo Nacional, donde aseguró saber cuáles son las verdaderas amenazas a la soberanía de México.

Durante su presentación en el evento al que acudió por invitación de Grupo Salinas, la diputada española aseguró que la soberanía de México no es amenazada por otros países, sino por “flagelos” internos.

“Vengo a defender la soberanía de los mexicanos. La soberanía de los mexicanos frente a sus verdaderos enemigos, que no son exactamente los que señala el gobierno de México, que no están en capitales extranjeras, sino dentro del país y que avanzan implacables” Cayetana Álvarez de Toledo

Asimismo, aseguró que, como “una tarea política y social que me parece esencial”, visitó México para “defender la soberanía de los mexicanos”.

Aquí te contamos las claves del discurso de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre la soberanía de México.

Los fenómenos internos que amenazan las soberanía de México según Cayetana Álvarez de Toledo

La diputada española del Partido Popular de España, Cayetana Álvarez de Toledo, señaló que la soberanía de México no está siendo amenazada por España o Estados Unidos, sino por fenómenos internos que calificó como “flagelos internos y corrosivos”.

“Lo diré con la claridad que me caracteriza… Lo que amenaza la soberanía mexicana no son los Estados Unidos, no es España y desde luego no es la historia, Hernán Cortés o Isabel La Católica. Lo que amenaza la soberanía de los mexicanos son tres fenómenos o flagelos internos y corrosivos” Cayetana Álvarez de Toledo

Estos tres fenómenos que amenazan a la soberanía de México, según la diputada, son:

el crimen organizado

el populismo autoritario

la mentalidad de dependencia

“Por eso resulta tan obsceno, no tengo otra palabra, reducir la soberanía a una coartada verbal contra el extranjero” Cayetana Álvarez de Toledo

Cayetana Álvarez de Toledo: el crimen organizado como amenaza a la soberanía

Cayetana Álvarez de Toledo señaló al crimen organizado como una de las amenazas a la soberanía de México.

La diputada española aseguró que el Estado ha perdido el control del monopolio legítimo de la fuerza, lo que ha permitido que el crimen organizado controle el territorio y cometa delitos como la extorsión y la desaparición de personas.

Asimismo, aseguró que no conoce “la imagen más exacta de una soberanía quebrada” que la de México con más de 134 mil desaparecidos y más de 200 mil asesinados.

“No conozco imagen más exacta de una soberanía quebrada. ¿Y qué decir de los muertos? Más de 200,000 asesinados en el último sexenio. La mayoría jóvenes, víctimas y victimarios. El crimen organizado les ofrece lo que les estado les niega” Cayetana Álvarez de Toledo

Cayetana Álvarez de Toledo señala al “populismo autoritario” como amenaza a la soberanía de México

Por otra parte, Cayetana Álvarez de Toledo aseguró que el populismo autoritario en México es una amenaza a la soberanía y aseguró que el Estado está ocupando el espacio vital de la sociedad “para someterla”.

Asimismo, aseguró que el gobierno federal está incurriendo en desmantelamiento sistemático de “las instituciones que podrían frenarlos” y elimina a los contrapesos que podrían controlarlos.

“El populismo autoritario desmantela las instituciones que podrían frenarlos. Elimina los contrapesos que podrían controlarlos. Destruye los árbitros que podrían juzgarlos. Juntos los enemigos de la soberanía se potencian” Cayetana Álvarez de Toledo

La mentalidad de dependencia es otra amenaza a la soberanía de México, según Cayetana Álvarez de Toledo

Por otra parte, Cayetana Álvarez de Toledo criticó lo que llamó “mentalidad de dependencia”, a la que calificó como la amenaza a la soberanía de México más silenciosa y peligrosa.

Según la diputada española, el Estado no está dando ayuda legítima a “quien la necesita” y, en cambio, usa la política social para mantener a los ciudadanos como “votantes cautivos”.