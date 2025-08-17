La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reprochó a quienes no reconocen la disminución de la pobreza en México gracias a las políticas públicas impulsadas por el partido Morena.

Desde la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar No. 93 del IMSS, en Ecatepec, Estado de México, este domingo 17 de agosto destacó que, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor de 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza en el periodo de 2018 a 2024.

“Hay algunos que no nos quieren, que no están de acuerdo con la Cuarta Transformación, que les es imposible reconocer este resultado”, criticó la mandataria mexicana.

Claudia Sheinbaum dice que población en pobreza en México es la menor en 40 años

Claudia Sheinbaum señaló que los resultados del Inegi muestran que el porcentaje de la población en situación de pobreza en México es el menor en 40 años.

Sheinbaum consideró que tal reducción es equivalente a que las personas viven con mayor bienestar.

Explicó que la disminución de la pobreza durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es por el cambio del modelo de desarrollo, al eliminar el “modelo neoliberal”, que dijo “creía que era mucho mejor que todo fuera privado y que, prácticamente, desapareciera lo público”.

Contrastó que en sexenios pasados se destinaban recursos para unos cuantos, mientras que hoy se destinan recursos pensando en aquellos que menos tienen.

Claudia Sheinbaum atribuye disminución de la pobreza a programas sociales

Claudia Sheinbaum subrayó que el salario medio de la población registrada ante el IMSS está en su nivel más alto de la historia, lo que aseguró “es gracias a aumentar los salarios mínimos”.

Destacó que el aumento que se hizo al salario mínimo no generó una mayor inflación como se decía en otras administraciones, resaltando que 2024 fue el récord de inversión extranjera directa en México.

La presidenta resaltó la importancia de los programas sociales, como la pensión universal a adultos mayores, apoyo a mujer, becas para estudiantes, apoyos a campesinos, entre otros, para disminuir la pobreza en el país.