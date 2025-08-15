La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy viernes 15 de agosto de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:00 horas (tiempo CDMX) desde Chetumal, Quintana Roo.

Hoy viernes 15 de agosto de 2025 se realizará la sección “Suave Patria” para cerrar la conferencia mañanera.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

En su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum respondería a Donald Trump, quien declaró que México “hace lo que les ordenamos”.

Además retomaría el tema de la detención de Carlos Alberto Treviño, ex director de Pemex en Estados Unidos, ante la orden de aprehensión vigente y ejecutable que tiene en México.

También por el reciente caso de sobornos a Pemex, la presidenta podría volver a mencionar la problemática de los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa y Mario Alberto Ávila Lizárraga.

Otro tema importante sería el desabasto de gasolina en México, especialmente en 4 estados.

Y no menos importante, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionaría la apertura de la nueva Cineteca Nacional Chapultepec, la tercera sede inaugurada.

Nota en desarrollo. En breve más información...