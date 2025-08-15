Petróleos Mexicanos (Pemex) confirma desabasto de gasolina en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México por disponibilidad reducida de autotanques.

Después de los reportes de usuarios de la falta de gasolina de Pemex en el Valle de México, la paraestatal confirma un desabasto.

De acuerdo con los reportes este desabasto generó el cierre de algunas estaciones de gasolina de Pemex en diferentes alcaldías de la CDMX y municipios del Estado de México.

Pemex confirma desabasto de gasolina en CDMX y Estado de México por disponibilidad reducida de autotanques; así piensa solucionarlo

A través de un comunicado Pemex confirmó el desabasto de gasolina en CDMX y el área conurbada del Estado de México.

En el mismo, Pemex aseguró que el desabasto de la gasolina en CDMX y Estado de México se trata de sólo afectaciones temporales debido a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques.

Tras confirmar este desabasto Pemex informa en su comunicado que se han implementado acciones inmediatas para reforzar el suministro.

Por lo que durante las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto, lo que permitirá incrementar la operación.

Aunque no dio más detalles al respecto de en qué lugares ocurre este desabasto, ni en qué zonas se incorporarán esta unidades de reparto para enfrentar el desabasto de gasolina en CDMX y Estado de México.

Pero sostuvo su compromiso en garantizar un abasto seguro, eficiente y continuo para las y los consumidores, trabajando de manera ininterrumpida.

Pemex confirma desabasto de gasolina en CDMX y Estado de México por disponibilidad reducida de autotanques; estos son los lugares afectados

Con base a los reportes de usuarios de las gasolineras de Pemex el desabasto se vivió esta semana en diferentes alcaldías y municipios del Valle de México.

En los sitios donde se reportaron más afectaciones son:

Benito Juárez, alcaldía de la CDMX

Coyoacán, alcaldía de la CDMX

Cuajimalpa, alcaldía de la CDMX

Ecatepec, municipio del Estado de México

Miguel Hidalgo, alcaldía de la CDMX

Toluca, municipio del Estado de México

Tlalpan, alcaldía de la CDMX

Entre otros, de acuerdo con datos de El Financiero, se estima que esta afectación es para mil 663 gasolineras de Pemex.