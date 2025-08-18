El periódico The Wall Street Journal recomendó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “no bombardear México” ello luego de que firmó una orden para implementar acciones en contra de los cárteles del narcotráfico.

Así lo publicó la columnista Maria Anastasia O’Grady este domingo 17 de agosto ya que dijo México es un aliado y está alianza se debilitaría tras una incursión militar.

También resaltó la figura de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, de quién dijo se afectaría la relación y se fortalecería los sectores corruptos del partido gobernante, Morena.

“El Sr. García Harfuch intenta construir una policía federal creíble. La intervención militar estadounidense debilitaría a este y a muchos aliados de Estados Unidos, a la vez que fortalecería a los sectores más corruptos del partido gobernante Morena” Maria Anastasia O’Grady. The Wall Street Journal

Mensaje del Wall Street Journal a Donald Trump: “No bombardee México”

Además, dijo que no se terminaría de fondo el problema de las drogas y que el hecho de bombardear, por ejemplo, al Cartel de Sinaloa, únicamente sería una victoria instantánea.

También dijo que no eliminará el tráfico de fentanilo, por lo que la limpieza requeriría apoyo social y ese apoyo se afectaría con una “invasión gringa”.

La columnista Anastasia O’Grady resaltó que lo que Estados Unidos debe hacer son acciones con México sobre intereses comunes y fortalecer instituciones modernas y democráticas.

Parte de esa colaboración es en torno a la figura de Omar García Harfuch y recordó que el Gobierno de México ha permitido los vuelos de vigilancia de Estados Unidos además de que ha entregado a reos de alto valor y ha facilitado la cooperación judicial.

Insistió que Omar García Harfuch intenta construir una policía federal creíble y que una operación militar estadounidense lo debilitaría como aliado.

También se pronunció por el papel de Claudia Sheinbaum y dijo que le debe el cargo al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pero que debe alejarse de él para poder triunfar en su administración.