Aún no hay respuesta a la solicitud de juicio político contra Maru Campos presentada por Morena, informó Ariadna Montiel, dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, quien explicó las razones por las que los legisladores de su partido en Chihuahua no han ratificado el procedimiento.

“Los diputados presentaron su escrito y acreditaron a un representante legal que realizó la presentación completa del procedimiento. Hasta donde nos informaron esta mañana los diputados locales y el coordinador de la bancada, Cuauhtémoc Estrada, no han sido notificados de dicho comentario que se expresó públicamente. Vamos a esperar qué se informa oficialmente. Además, este procedimiento puede ser promovido por cualquier ciudadano, por lo que no es un tema en el que vayamos a dejar de insistir. La gobernadora traicionó a la nación, incumplió las leyes del país y lo vamos a seguir repitiendo e insistiendo” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

De acuerdo con la dirigente, los diputados locales presentaron el escrito correspondiente a través de un representante legal; sin embargo, hasta el momento no han recibido ninguna notificación oficial sobre el avance del proceso.

La dirigente nacional aseguró que Morena mantendrá su postura y continuará impulsando la solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, al considerar que incurrió en acciones que vulneran la legislación nacional y la soberanía del país.

Morena acusa a Maru Campos de cometer diversos delitos

Durante una conferencia de prensa, Ariadna Montiel sostuvo que Maru Campos habría incurrido en diversas violaciones legales luego de que se diera a conocer que dos agentes extranjeros de la CIA participaron en un operativo antidrogas en Chihuahua sin autorización del Gobierno federal.

Según la dirigente morenista, entre las presuntas faltas atribuidas a la mandataria estatal se encuentran:

Violaciones a la Ley General de Salud, al tratarse de acciones relacionadas con el combate a las drogas, una materia que corresponde a la Federación.

Violaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al permitir la participación de agencias extranjeras sin que existiera un acuerdo gestionado por el Gobierno federal.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo en que María Eugenia Campos es una traidora a la nación y que cometió diversos delitos”, afirmó Ariadna Montiel.

Asimismo, señaló que la gobernadora de Chihuahua ha reconocido en diversas entrevistas la participación de agentes extranjeros en territorio nacional con su autorización.

El pueblo de México sabe que Maru Campos cometió traición a la patria, asegura Ariadna Montiel

Sobre este mismo tema, Ariadna Montiel afirmó que, con base en encuestas realizadas recientemente, Morena considera que la ciudadanía tiene conocimiento de los hechos y coincide en que Maru Campos incurrió en actos que podrían considerarse una traición a la patria.

La dirigente sostuvo que la población mexicana está informada y rechaza cualquier tipo de intervención extranjera en asuntos internos del país, ya que, dijo, los temas nacionales deben ser atendidos exclusivamente por las instituciones y autoridades mexicanas.