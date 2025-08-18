Andrés Manuel López Beltrán y su viaje a Japón sigue causando polémica; ahora revelaron que gastó 47 mil pesos en una cena y otros lujosos gastos durante su visita a Tokio.

Cabe recordar que a finales de julio, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue exhibido en un hotel 5 estrellas en Tokio, Japón, junto al diputado de Morena, Daniel Asaf Manjarrez.

Su viaje a Japón causó múltiples críticas no sólo por la oposición, también al interior de Morena ante los señalamientos de ir en contra del principio de austeridad de la Cuarta Transformación.

Andrés Manuel López Beltrán en Japón: Exhiben cena de 47 mil pesos y otros lujosos gastos

Han pasado tres semanas desde que Andrés Manuel López Beltrán fue visto en Japón y continúa el revuelo por sus vacaciones; esta vez exhibieron los lujosos gastos que hizo en su visita por Tokio.

Aristegui Noticias reveló dos facturas presuntamente a nombre de Andrés Manuel López Beltrán, en donde se muestra que el hijo de AMLO derrochó dinero en una lujosa cena de poco más de 47 mil pesos, en uno de los restaurantes del hotel Okura donde se hospedó.

El medio periodístico puntúa que el costo de la cena supera el sueldo quincenal de los secretarios del Comité Ejecutivo de Morena en 2023, de 43 mil 957 pesos. Actualmente se estima que el sueldo de Andrés Manuel Lípez Beltrán como secretario de Organización de Morena, es de 87 mil pesos brutos mensuales.

Además, Andrés Manuel López Beltrán habría gastado alrededor de 177 mil pesos durante sus vacaciones de 14 días en Japón, de los que 7 mil 630 pesos habrían sido por cada día de estancia en el hotel.

Andrés Manuel López Beltrán, secretario general de organización de Morena (MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

¿Cuáles fueron los otros gastos de Andrés Manuel López Beltrán en Japón?

Los lujosos gastos de Andrés Manuel López Beltrán en Japón habrían sido confirmados en las facturas presentadas por el hotel Okura, que precisa los servicios ofrecidos y los costos de cada uno de ellos.

Una persona trabajadora del hotel de Tokio habría enviado la documentación a Aristegui Noticias, donde se detalla que Andrés Manuel López Beltrán permaneció hospedado del 15 al 29 de julio.

Las facturas de Andrés Manuel López Beltrán en el hotel The Okura Tokyo. (Especial)

Durante su primera semana, el hijo de AMLO gastó 63 mil 57 pesos por su estancia, servicio al cuarto, servicios de minibar, lavandería y un paquete de “fitness & spa”.

Las facturas de Andrés Manuel López Beltrán en el hotel The Okura Tokyo. (Especial)

Los gastos totales en la segunda semana habría sido de 114 mil 164 pesos, por los servicios antes mencionados más consumo en bar, restaurantes y un cargo adicional por “objetos perdidos”.

Tan sólo del gasto en restaurantes, Andrés Manuel López Beltrán consumió en cuatro de los siete con los que cuenta el hotel Okura. La cena de 47 mil 627 pesos fue en el restaurante ‘Sasanka’.