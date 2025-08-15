La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que México padezca desabasto de combustible, no obstante, dijo que hará unos ajustes en cuanto a trasporte y el Ejército traspasará las pipas que administra a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Estas pipas fueron adquiridas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el años 2019 por lo que pasarán Pemex en el contexto de interrupciones en la distribución de combustibles en algunos estados.

Así lo dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este 15 de agosto desde Chetumal, Quintana Roo, previo a su gira de trabajo en Guatemala.

“No no hay problema de desabasto / Hay combustible, es más bien un tema de transporte que ya se está resolviendo...” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum anuncia traspaso de pipas de Sedena a Pemex por problemas en 4 estados

Previamente a ello, Pemex informó que el origen del asunto era una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques debido a trabajos de mantenimiento.

No obstante, dijo que en las próximas horas se incorporarán más pipas de reparto para incrementar la operación.

Pemex dijo que reafirma su compromiso de garantizar una abasto seguro, eficiente y de manera ininterrumpida.

La empresa detallo que esta interrupciones se han dado en entidades como CDMX y su zona conurbada del Estado de México y por la mañana Claudia Sheinbaum dijo que también en Chiapas.

Medios de comunicación reportan al menos cuatro estados con gasolineras cerradas, los tres mencionados, además de Nuevo León. En total son:

CDMX Edomex Chiapas Nuevo León

Se han reportado quejas de gasolineras cerradas en municipios y alcaldías como:

Coyoacán, CDMX

Benito Juárez, CDMX

Miguel Hidalgo, CDMX

Cuajimalpa, CDMX

Tlalpan, CDMX

Milpa alta, CDMX

Ecatepec, Edomex

Chalco, Edomex

Toluca, Edomex

San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Santa Catarina, Nuevo León

Claudia Sheinbaum anuncia traspaso de pipas de Sedena a Pemex; Chiapas protestan piperos por falta de pago

En Chiapas se reportaron más de 40 gasolineras cerradas aunque solo representarían alrededor del 8 por ciento de las estaciones de servicio existentes.

En Chiapas la problemática se debe a manifestaciones de piperos a quienes no les han pagado adeudos acumulados por parte de Pemex.

Un día antes Claudia Sheinbaum habría reconocido también problemas de contratos con los operadores de las pipas y que en la atención del asunto no solo participaba Pemex sino también Secretaría de Energía.