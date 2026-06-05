El maestro Proceso Columbo González, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), perderá la vista debido a los daños provocados por una bala de goma.

El maestro de la CNTE recibió un impacto en la cara con una bala de goma durante la manifestación del 1 de junio donde buscaban llegar al Zócalo capitalino.

Cabe señalar que Proceso Columbo González no fue el único maestro herido en dicha marcha, pues el docente Octavio Guerrero Jerónimo también resultó lesionado.

Maestro de CNTE perderá la vista “de por vida”, asegura abogado

El lunes 1 de junio el maestro de la CNTE, Proceso Columbo González, resultó gravemente herido tras recibir el impacto de una bala de goma en la cara.

De acuerdo con el abogado Abundio González Reyes, quien además es primo del docente, los médicos que lo atienden confirmaron a la familia que perderá por completo la vista.

El abogado señaló a Milenio que “el maestro está hospitalizado, sigue grave, ya no podrá ver de por vida”.

Asimismo, declaró que ya preparan una demanda en contra de quienes resulten responsables de la lesión del maestro de la CNTE.

Cabe recordar que el pasado 1 de junio, luego de que recibiera el impacto de una bala de goma, se reportó que el maestro Proceso Columbo González había perdido un ojo producto de la agresión.

Actualmente se mantiene en observación médica y mantiene su proceso de recuperación luego de pasar por un periodo delicado de su salud.

Investigan a policías que dispararon balas de goma contra maestros de la CNTE

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), conformó que ya se investiga a los policías que dispararon en contra de maestros de la CNTE durante la protesta del 1 de junio.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, se sancionará a quienes hayan incurrido en “conductas fuera de la norma”.

Asimismo, confirmó que la Fiscalía General de Justicia abrió la carpeta de investigación correspondientes por los 2 maestros de la CNTE que resultaron heridos por balas de goma.