La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) se reunió con autoridades federales y, durante el diálogo, alcanzaron la reparación del daño para los maestros heridos en protestas.

El encuentro con la CETEG formó parte de las negociaciones que el gobierno mantiene con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para atender las demandas del magisterio.

CETEG alcanza acuerdo de reparación del daño para maestros heridos en protestas

Tras horas de diálogo, Elvira Veleces, dirigente de la CETEG, informó haber logrado un acuerdo de reparación del daño para maestros heridos durante las protestas, entre ellos, Proceso Columbo González.

Proceso Columbo González González, maestro integrante de la CETEG. (Facebook/proceso.gonzalez.gonzalez)

La dirigente de la CETEG señaló que las autoridades han establecido una “ruta jurídica de reparación del daño integral sin burocracia” para los maestros heridos y afectados durante las protestas.

El caso más conocido fue el de Proceso Columbo González, quien sufrió una lesión ocular y diversas heridas en el rostro luego de que lo golpeara una bala de goma. Habría perdido un ojo debido a la gravedad.

De acuerdo con la información, la reparación no solo sería para los maestros que resultaron heridos cuando estalló la huelga nacional, sino también para quienes perdieron sus pertenencias como:

Celulares

Equipos de sonido

Dinero

Aunque el avance representa un logro para la CETEG, la CNTE mantiene su exigencia principal de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y ha reiterado que continuará con las protestas y movilizaciones.