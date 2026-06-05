Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá desalojo ni represión contra el campamento de la CNTE instalado en el Centro Histórico, pese a las tensiones generadas por el Fan Fest del Mundial 2026.

“Lo que quieren es que haya represión porque en realidad hay una parte de estas manifestaciones que tienen que ver más con provocación, algunas personas que no sabemos si son maestros… buscan provocar para que haya participación de la policía de la Ciudad de México lo que están buscando es justamente una fotografía en donde la policía reprime a los maestros" Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En la mañanera del 5 de junio de 2026, Claudia Sheinbaum señaló que algunos buscan provocar enfrentamientos para generar imágenes mediáticas, como ocurrió en sexenios anteriores, pero reiteró que su gobierno apuesta por el diálogo.

En ese sentido, la presidenta de México justificó las vallas colocadas en la zona del Centro Histórico como medidas de contención y subrayó que las manifestaciones de la CNTE continuarán este 5 de junio en puntos clave de Reforma.

Sheinbaum celebra que no se reprima a la CNTE y justifica vallas en el Fan Fest

Claudia Sheinbaum insistió que algunos buscan que se repitan episodios de represión para que salgan en todos los medios y obtener imágenes como el desalojo de la CNTE en el sexenio de Enrique Peña Nieto con la policía del gobierno de la CDMX, a cargo de Miguel Ángel Mancera.

“No vamos a desalojar, no, porque eso es lo que quieren ¿no se acuerdan del desalojo de Peaña Nieto… con la policía de Mancera?… Es lo que buscan, provocar” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por ello, resaltó que coincide con la instrucción de Clara Brugada de que no haya represión, desalojo o enfrentamientos entre policías y maestros.

En ese contexto, justificó las vallas en el Centro Histórico para proteger el Fan Fest por el Mundial 2026, al decir que ello significa acciones de contención.

Dudas en manifestaciones de la CNTE

Claudia Sheinbaum dijo que no se sabe si en verdad las personas encapuchas que han generado destrozos en sitios de protesta como la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en avenida Universidad, realmente sean maestros.

Para este viernes 5 de junio, las manifestaciones de la CNTE se concentrarán en Avenida Reforma e Insurgentes y en la zona de la Torre del Caballito en Reforma y Bucarelli.