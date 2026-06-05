Clara Brugada hizo un llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para retomar el diálogo con las autoridades federales y avanzar en acuerdos que atiendan sus demandas.

“No vamos a caer en provocaciones. Es muy importante seguir apostando al diálogo y a la solución pacífica de los conflictos. No queremos más violencia en la ciudad”. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

En un mensaje sobre las movilizaciones en el Centro Histórico de la CNTE, la jefa de gobierno de la CDMX enfatizó que su administración “no va a caer en provocaciones” y que se busca una solución pacífica.

A 7 días del inicio del Mundial 2026, Clara Brugada reconoció la necesidad de equilibrar el derecho a la manifestación con el libre tránsito y el comercio.

CNTE deja pérdidas de 405 millones en CDMX, reporta Canaco (Cuartoscurto / Mario Jasso)

Clara Brugada llama a CNTE al diálogo y adelanta que su gobierno no va a caer en provocaciones

En un breve mensaje sobre las protestas de la CNTE en CDMX, Clara Brugada señaló que es fundamental seguir apostando al diálogo coordinado con el gobierno de México, así como la solución pacífica.

Clara Brugada destacó que el objetivo primordial es avanzar en acuerdos que permitan superar la situación actual sin recurrir a la violencia y adelantó que su gobierno no va a caer en provocaciones.

La jefa de gobierno reconoció que su administración tiene la tarea de equilibrar el derecho a la manifestación de la CNTE, así como el derecho a la libre transitabilidad y ejercicio del comercio, que se ha visto afectado.

Para mitigar las afectaciones a comerciantes y empresarios, se han implementado acciones específicas acordadas en reuniones con el sector, como la apertura de cuatro accesos a la zona del Centro Histórico.

Brugada reiteró que está en constante coordinación con las autoridades federales y pidió a los integrantes de la CNTE que se sumen al diálogo para poder llegar a acuerdos sin tener que llegar a la violencia.