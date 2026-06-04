Las esculturas de Gigantes del Fútbol en Paseo de la Reforma, dañadas por las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), iniciaron su reparación a una semana del inicio del Mundial 2026.

A pesar de que no se sabe si serán colocadas nuevamente en Paseo de la Reforma, Marco Antonio Medina Juárez, fundador y coordinador creativo del Colectivo Zion-Art Studio, dijo a Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula que estarán reparadas en dos semanas, ya avanzado el Mundial 2026.

Las esculturas Gigantes del Futbol fueron hechas por el mencionado colectivo conformado por jóvenes artesanos de Iztapalapa, CDMX.

Reparan esculturas afectadas por protesta de la CNTE rumbo al Mundial 2026 (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Escultores de Gigantes del Fútbol trabajan a marchas forzadas para recolocarlas antes del Mundial 2026

Tras el trabajo de meses y lágrimas, los artesanos creadores de Gigantes del Fútbol anunciaron que trabajarán a marchas forzadas .

De las seis esculturas de cartonería, tres de ellas están dañadas parcialmente y el resto fueron retiradas por miedo a que fueras vandalizadas también.

CNTE destruye esculturas de Gigantes del Fútbol como advertencia

A inicios de esta semana, se registró el derribo de las esculturas de Gigantes del Fútbol sobre Paseo de la Reforma durante la marcha de maestros de la CNTE.

Tras el derribo de las esculturas de alrededor de cinco metros de altura, a estas les quitaron el uniforme y les hicieron pintas con frases como “La CNTE vive”.

LA CNTE advirtió que este es solo un ejemplo de cómo podrían arruinar el Mundial 2026 si no les cumplen sus demandas como el incremento salarial del 100 por ciento y revertir la reforma de pensiones de 2007.