Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) organizaron un juego de futbol en Paseo de la Reforma, durante su bloqueo.

Varios maestros fueron captados en video en una “cascarita” mientras su manifestación impedía la circulación desde El Caballito hasta el Ángel de la Independencia.

Este viernes 5 de junio es el quinto día en que los maestros cierran la circulación en Paseo de la Reforma consecuencia de la falta de acuerdos con las autoridades.

Sin embargo, alrededor de las 15:00 horas se anunció que levantaron el bloqueo y el Centro de Orientación Vial confirmó que la circulación se restableció en los cruces.

CNTE juega futbol durante manifestación en Paseo de la Reforma

Sobre Paseo de la Reforma y avenida Insurgentes, mientras la circulación permanecía bloqueada, algunos maestros de la CNTE organizaron un juego de futbol.

Mientras un maestro realizaba la labor de locutor mediante el megáfono, los integrantes de la CNTE recorren Paseo de la Reforma como si se tratara de una cancha.

El video que circula en redes no tiene más de 50 segundos de duración sin embargo, también se observan las canchas entre Insurgentes y calle París.

Además de las porterías improvisadas, uno de los equipos -los cuales no se alcanzan a distinguir- logró meter un gol antes de cortar el video.

Sin embargo, además de la “cascarita” de futbol -en vísperas del Mundial 2026-, la CNTE también organizó carreras de atletismo, antes de retirarse.

🔴 Integrantes de la CNTE realizan un partido de futbol durante su manifestación sobre Avenida Paseo de la Reforma.



📹 #VIDEO: @lalodinaa | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/GB6ThYHc2G — El Universal (@El_Universal_Mx) June 5, 2026

CNTE levanta bloqueo en Paseo de la Reforma y sus intersecciones

Como ha pasado diariamente, la CNTE levantó el bloqueo que mantenía en Paseo de la Reforma, alrededor de las tres de la tarde de este viernes 5 de junio, tras cinco horas de manifestación.

Ovial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció que también hay libre circulación en:

Eje 1 Poniente

Avenida Juárez

Eje 2 Poniente Florencia

Río Rhin

Avenida Insurgentes

Los maestros habrían regresado a su plantón en calles del Centro Histórico, sin embargo, la CNTE adelantó que las protestas se mantendrán hasta que se cumpla su pliego petitorio.

De acuerdo con lo señalado, la próxima semana, de la inauguración del Mundial 2026, la CNTE podría bloquear el Estadio Azteca y el Aeropuerto Internacional de CDMX.