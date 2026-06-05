Proceso Columbo González González es el maestro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que perdió el ojo luego de haber sido impactado por una bala de goma en la huelga nacional en la CDMX.

Pero ¿qué más se sabe de Proceso Columbo González González? Te contamos sobre el miembro de la CNTE con estos datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

El maestro Proceso Columbo González González perdió el ojo en huelga nacional de la CNTE

¿Quién es Proceso Columbo González González?

Proceso Columbo González González es un maestro integrante de la CNTE y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), originario de Quiahuitlatzala en el municipio de Xalpatláhuac, Guerrero.

Se tiene conocimiento de que Proceso Columbo González González es supervisor escolar en las primarias de la región La Montaña Alta de Guerrero y que esta tiene alto grado de marginación.

Integrantes del magisterio han compartido que Proceso Columbo González González fue partícipe en la divulgación al voto por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum para la presidencia de México.

Proceso Columbo González González también ha sido activista en la región, pues ha realizado acompañamiento a padres de familia en la exigencia de más profesores en el municipio de Cochoapa el Grande.

Dentro de los aspectos profesionales y personales del maestro Proceso Columbo González González, se sabe que habla tu´un savi, proveniente del mixteco y una de las lenguas indígenas de México, además de ser aficionado al América.

Proceso Columbo González González, maestro integrante de la CNTE. (Facebook/proceso.gonzalez.gonzalez)

¿Qué edad tiene Proceso Columbo González González?

Se desconoce la edad de Proceso Columbo González González.

¿Quién es la esposa de Proceso Columbo González González?

Proceso Columbo González González sí tiene esposa, pero se desconoce su identidad.

¿Qué signo zodiacal es Proceso Columbo González González?

Se desconoce el signo zodiacal de Proceso Columbo González González.

Proceso Columbo González González, maestro integrante de la CNTE. (Facebook/proceso.gonzalez.gonzalez)

¿Cuántos hijos tiene Proceso Columbo González González?

Proceso González Columbo tiene cuatro hijos, cuyos nombres son:

Adrián González Martínez Yahel González Martínez Luz González Martínez Identidad desconocida

Proceso Columbo González González con su esposa y sus cuatro hijos. (Facebook/proceso.gonzalez.gonzalez)

¿Qué estudió Proceso Columbo González González?

Se desconoce el grado de estudios de Proceso Columbo González González

¿En qué ha trabajado Proceso Columbo González González?

Proceso Columbo González González es supervisor de escuela primaria en La Montaña, Guerrero, así como maestro integrante de la CNTE.

Proceso Columbo González González, maestro integrante de la CNTE. (Facebook/proceso.gonzalez.gonzalez)

El maestro Proceso Columbo González González perdió el ojo en huelga nacional de la CNTE

El 1 de junio de 2026 se realizó la anunciada huelga nacional en la CDMX y algunos estados de la república mexicana por parte de la CNTE para pedir el cumplimiento de sus demandas como trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, durante la búsqueda de la CNTE por ingresar al Zócalo de la CDMX a hacer un plantón y estar más cercanos a Claudia Sheinbaum para poder conversar con ella, se dieron algunos sucesos entre los que destacó el de Proceso Columbo González González.

Integrantes de la CNTE e incluso periodistas que acudieron a la huelga nacional, acusaron represión por parte de las autoridades de la CDMX que llevaron a disparar balas de goma contra los manifestantes.

Ante tales hechos, imágenes muestran que una bala de goma impactó a Proceso Columbo González González, lo que lo llevó a ser trasladado a urgencia para luego recibir la noticia de que perdió la visión del ojo izquierdo.

Maestro de la CNTE impactado con goma de bala en huelga nacional en la CDMX. (HAARÓN ÁLVAREZ/CUARTOSCURO.COM / Haarón Álvarez)

Tras esta y otros heridos, no de gravedad, la CNTE se ha pronunciado contra la represión por el gobierno de la CDMX de la que el gobierno federal está siendo partícipe al tener conocimiento y no abogar por la no violencia.