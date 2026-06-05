La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha provocado el colapso de Reforma e Insurgentes con los bloqueos de este viernes 5 de junio.

Centenares de maestros se han colocado en dichas avenidas principales como parte de las acciones de protestas en el marco del paro nacional que iniciaron el pasado 1 de junio en la CDMX.

Los bloqueos han afectado la circulación de miles de automovilistas, así como el transporte público que han suspendido el servicio en varios tramos.

Colapsan Reforma e Insurgentes por bloques de la CNTE del 5 de junio

Este viernes 5 de junio las avenidas Reforma e Insurgentes se encuentran colapsadas debido al bloqueo en diferentes puntos de la CNTE.

Los maestros han colocado plantones en el cruce de Paseo de Reforma e Insurgentes, así como en el cruce de Reforma y Avenida Juárez.

Asimismo, hay un contingente del magisterio en un bloqueo en la glorieta de Insurgentes, al cruce con Avenida Chapultepec.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, se encuentran cerradas las intersecciones de:

Eje 1 Poniente

Av. Juárez

Eje 2 Poniente Florencia

Río Rhin

Av. Insurgentes

La alternativa vial es el Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

#PrecauciónVial | Por manifestantes en Paseo de la Reforma, considera cerradas las diferentes intersecciones; Eje 1 Poniente, Av. Juárez, Eje 2 Poniente Florencia, Río Rhin y Av. Insurgentes. #AlternativaVial Circuito Interior y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/W1HC1FrvVD — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 5, 2026

Suspende Metrobús servicio de 4 líneas por bloqueos de la CNTE

Por otra parte, el Metrobús CDMX informó la suspensión del servicio en varios tramos de al menos 4 líneas debido a los bloqueos de la CNTE de este viernes 5 de junio.

De acuerdo con el informe del estado del Servicio del Metrobús CDMX, las líneas afectadas son:

Línea 1: del tramo Teatro Insurgentes-Villa Olímpica

Línea 1: del tramo Reforma-Hamburgo

Línea 3: del tramo Mina-Cuauhtémoc

Línea 4: del tramo Plaza de la República. San Lázaro (ruta Sur)

Línea 4: del tramo Buenavista-Pino Suárez Sur (ruta Norte)

Línea 7: del tramo Hidalgo-Alameda Tacubaya

Debido a los bloqueos de la CNTE, usuarios de estas líneas han tenido que caminar hasta un kilómetro y medio entre tramos sin servicio para continuar con su trayecto, esto a pesar de las lluvias registradas durante la mañana del viernes.