Las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México (CDMX) han dejado pérdidas económicas superiores a los 405 millones de pesos para el sector comercial.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) detalló que el plantón y las manifestaciones han impactado directamente a más de 4 mil establecimientos de la zona, como restaurantes.

Canaco reporta pérdida de más de 405 millones por protestas de la CNTE en CDMX

Tras días del plantón de la CNTE en CDMX, la Canaco reportó que, entre el 25 de mayo y el 3 de junio, se ha dado una pérdida de 405 millones 470 mil pesos debido al cierre de negocios en el Centro Histórico.

CNTE deja pérdidas de 405 millones en CDMX, reporta Canaco (Cuartoscurto / Mario Jasso)

De este monto, 355 millones 770 mil pesos corresponden a pérdidas derivadas de la huelga nacional de la CNTE, mientras que otros 49 millones 700 mil pesos se atribuyen a la marcha realizada el pasado 1 de junio.

La Canaco advirtió que los bloqueos constantes, cierres viales y restricciones de acceso han provocado una disminución significativa en las ventas, además de complicaciones logísticas para trabajadores, proveedores y clientes.

Asimismo, la Canaco alertó sobre el riesgo que representa la prolongación de las movilizaciones de la CNTE para la actividad económica de la ciudad, especialmente a unos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Canaco CDMX llama a autoridades a dialogar con la CNTE

Ante las millonarias pérdidas económicas por las movilizaciones en CDMX, la Canaco hizo un llamado a las autoridades federales y locales para fortalecer el diálogo con el magisterio.

Las movilizaciones de la CNTE se mantienen en distintos puntos de CDMX, donde los maestros exigen la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejores condiciones laborales y una mesa de negociación con Claudia Sheinbaum.